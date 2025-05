Demonstráció

Szakszervezetek és civilek tiltakoztak a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadása ellen

Szakszervezetek és civil szervezetek tiltakoztak a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat ellen vasárnap a budapesti Kossuth téren, azt hangsúlyozva, hogy ez a javaslat egy "bosszútörvény, amely a civilek ellen irányul".



A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezete, a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete és a Civil Bázis képviselői sajtótájékoztatón olvasták fel közös állásfoglalásukat. Közös kiállásukban úgy vélik, az "éj leple alatt benyújtott törvényjavaslat a megfélemlítésről szól".



Úgy vélik, a javaslat nem a törvényességet szolgálja, hanem a totális kontrollt. Egy olyan eszközt ad a hatalom kezébe, amely tetszése szerint bármilyen szervezetet célkeresztbe állíthat, megbélyegezhet, ellehetetleníthet. Szerintük ez mindenkit fenyeget, aki támogatást kap külföldről, nemzetközi civilalapokból vagy akár uniós pályázatból.



"A cél világos: a hatalomtól független hangokat elhallgattatni" - emelték ki.



Kitértek arra, hogy a szakszervezeteket eddig is próbálták ellehetetleníteni, kivéreztetni, most ezt a "hadjáratot" kiterjesztik minden civil szervezetre, a hatalomtól független sajtóra is.



Közölték: a javaslat miatt nemzetközi ernyőszervezeteikhez, az Európai Unióhoz és a nemzetközi nyilvánossághoz fordulnak.



Közös nyilatkozatukban követelik a "gyalázatos" törvényjavaslat visszavonását, és mindenkit arra kérnek támogassák céljaikat, hiszen - mint mondták - újra kell építeni egy szétvert, nem működő országot, amihez erőre, figyelemre, fegyelemre, bátorságra és szolidaritásra van szükség.



Új társadalmi szerződésre van szükség - emelték ki - modern, érthető és szerethető alkotmányra. "Foglalkoznunk kell a politikával, mert ha ezt nem tesszük, akkor majd a politika foglalkozik velünk" - tették hozzá.