Demonstráció

Országjárásra indul Magyar Péter a békéért és a nemzeti összetartozásért

A Tisza Párt elnöke videójában úgy fogalmazott: "ez a menet nem pusztán egy hosszú gyaloglás lesz. Ez egy szimbólum is lesz egyben. A nemzeti összefogás és a béke szimbóluma. Ezzel az úttal lemossuk a gyalázatot, lezárunk egy korszakot és egy újat nyitunk. Mi magyarok, közösen lépésről-lépésre kilépünk a Fidesz keltette gyűlölet, megosztás és árulás árnyékából. Nincs több uszítás. Nincs több árulás" - mondta az ellenzéki pártvezető.



"Egy a zászló. Egy az ország. És most végre újra egy lesz a nemzet is" - tette hozzá Magyar Péter.



A Tisza Párt elnöke elmondta: szerdán a Szent István-bazilika elől indulnak, a végcél a "csodálatos Nagyvárad". Az egymilliolepes.hu oldalon rendszeresen tájékoztatnak arról, hogy mi a következő napok útvonala, hogy minél többen tudjanak csatlakozni, egy napra, vagy akár csak egy órára.