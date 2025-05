Fejlesztés

Közös gyógyszeripari tanszéket indított a Szegedi Tudományegyetem és az MSD

Közös gyógyszeripari tanszéket indított a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és az MSD gyógyszeripari vállalkozás, az erről szóló megállapodást kedden írták alá. 2025.05.12 06:21 MTI

A felsőoktatási intézmény közleménye szerint a tanszék elindításának célja az egyetemi és az iparági tudás szimbiózisának kiaknázása, a tudásmegosztás és az innovációt ösztönző partnerség.



2023-ban a gyógyszeripari vállalat a magyar egyetemek közül elsőként a SZTE-vel kötött stratégiai megállapodást, amely kezdetben a klinikai vizsgálatok területére fókuszált.



Ez a szorosabb együttműködés az innovatív klinikai vizsgálati technológiákhoz való elsőbbségi hozzáférést, a vizsgálatok gyorsabb elindítását és volumenének növelését segítette.

A tudásátadás újabb fázisa tavaly kezdődött, amikor a SZTE Gyógyszerésztudományi Karán - MSD-s szakemberek részvételével - elindult a gyógyszerfejlesztési kutatás-menedzsment mesterképzés, valamint három egyéb klinikai kutatási szakirányú továbbképzés.



Az SZTE-MSD ipari partnerségi tanszék a már futó oktatási programokon túl lehetővé teszi PhD-programok és tudományos diákköri projektek indítását is.



A közös tanszék egyik nagy értéke a hallgatók számára, hogy az akadémiai oktatás keretei között az MSD irodájába ellátogatva lehetőségük nyílik az egyik legnagyobb klinikai aktivitással rendelkező gyógyszervállalat munkájának megismerésére - írták.



A gyógyszeripari vállalkozás világszerte éves bevételének több mint negyedét forgatja vissza kutatás-fejlesztésbe.



Az MSD a hazai klinikai kutatások egyik legjelentősebb szereplőjeként országszerte 270 vizsgálóhelyen csaknem kétezer beteg önkéntes szerepvállalásával több mint száz, szigorú etikai és hatósági normák által szabályozott klinikai vizsgálatot folytat.

A cég Magyarországon minden évben jelentős összeget fordít klinikai vizsgálatokra, melynek egyharmadát gyógyszer formájában biztosítja - áll a közleményben.



Az 1891-ben alapított, a New York-i tőzsdén jegyzett Merck & Co., Inc. az Egyesült Államokon és Kanadán kívül MSD néven tevékenykedik.



Az MSD élen jár az embereket és állatokat fenyegető betegségek, beleértve a rák, a fertőzéses megbetegedések - mint a HIV és az ebola - megelőzéséért és kezeléséért folytatott, illetve az újonnan megjelenő állati betegségek területét érintő kutatásokban is - írták.



Az MSD Budaörsön működteti közép-kelet-európai disztribúciós központját.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a több mint 130 alkalmazottat foglalkoztató MSD Pharma Hungary Kft. értékesítésből származó nettó árbevétele 2023-ban - az előző évinél csaknem 20 százalékkal magasabb - 57,3 milliárd forint volt.



Az árbevétel mintegy 10 százaléka exportból származott. A vállalkozás 2022-ben 1,537 milliárd, 2023-ban 1,209 milliárd forint adózott eredményt ért el.