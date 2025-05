Bulvár

Gyurcsány Ferenc visszavonul a közélettől

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, frakcióvezetője lemond a DK elnöki tisztségéről, lemond frakcióvezetői posztjáról, országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, a választásokon nem indul - jelentette be csütörtökön Dobrev Klára, az ellenzéki párt EP-képviselője.



A politikus Facebook-oldalán azt írta, hogy Gyurcsány Ferenc végleg véget kíván vetni annak, hogy a "magyar jobboldal hazug gyurcsányozással próbáljon kimenekülni minden bűne alól, hazug gyurcsányozással próbáljon elfedni minden bajt, hazug gyurcsányozással próbáljon lehetetlenné tenni embereket, programokat, politikákat". A gyurcsányozás a jobboldali politika erkölcsi, emberi, szellemi leépülésének terméke, a hazug karaktergyilkosságok mintapéldája. Ennek mostantól vége - fogalmaz Dobrev Klára.



Az EP-képviselő azt is bejelentette, hogy a politikus döntését az elnökség tudomásul vette és új elnököt fognak választani.



Hangsúlyozta, hogy Gyurcsány Ferenc mindig élvezni fogja a DK egész közösségének barátságát, szeretetét és tiszteletét.



Dobrev Klára azt írta, hogy a nehéz idők nehéz döntéseket követelnek. Szavai szerint ma "nehéz időket élünk", nemcsak mi magyarok, az egész világ forrong, változik.



Hozzátette, hogy az utóbbi időben sokat beszélgettek arról, mi lenne a legjobb Magyarországnak, a magyar baloldalnak, a DK-nak, mivel óvhatnák meg az országot attól, hogy most már "véglegesen a populista jobboldal játszótere legyen".



A változások legtöbbször félelmet keltenek, de a baloldal soha nem félhet a változástól, különösen ma nem - szögezte le az EP-képviselő.



"Mi nem félünk változtatni. Változunk és új korszakot nyitunk" - írta.



Dobrev Klára jelezte, hogy a DK az egyetlen magyar párt, amelyben az elnököt a párt teljes tagsága választja, és hogy az elnökválasztást heteken belül megtartják. Egyúttal bejelentette: azon el fog indulni, az addig tartó átmeneti időszakban pedig Molnár Csaba ügyvezető alelnök fogja irányítani a pártot.



A bejegyzés végén Dobrev Klára beszámolt arról is, hogy elválnak Gyurcsány Ferenccel. A válásról a továbbiakban egyikük sem fog nyilvánosan beszélni, és arra kérnek mindenkit, hogy ezt tartsa tiszteletben.