Demonstráció

Újabb tüntetés volt a gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért Budapesten

Hadházy Ákos ezúttal a Ferenciek terén tartott demonstráción hangsúlyozta: itt olyan emberek vannak, akik szabad országban akarnak élni, és ezért tenni is akarnak.



Nincs olyan hatalom, amelyre ne lehetne nyomást gyakorolni, minden hatalommal szemben lehet eredményt elérni - fogalmazott a politikus.



Úgy vélte, a gyülekezési törvény módosítása nem a Pride, hanem a majdani választási csalások és az ellenzéki politikusok elvitele miatt sorra kerülő tüntetések betiltása miatt történt.



A törvénymódosítás visszavonásáért kezdődött tüntetések akkor lennének igazán sikeresek, ha a jogszabályt már visszavonták volna - mondta. Hozzátette, a demonstrálók létszámával akkor lenne igazán elégedett, ha sok ezren lennének, de voltak már többen, és tudja, lesznek még többen, jelezte egyúttal, hogy a jövő héten is tüntetni fognak.



Az, hogy egyelőre ennyien vannak, azt jelenti, "nagyszerű szakértők" és politikusok meggyőzték az emberek többségét, hogy e hatalommal szemben nem lehet eredményt elérni, nem lehet olyan nyomást gyakorolni, hogy visszavonjon egy elfogadhatatlan törvényt.



Hadházy Ákos megjegyezte, a kormány nem számított arra, hogy sorozatosan több ezren is eljönnek, kiemelte, volt, hogy 10 ezren demonstráltak az Erzsébet hídon.

Nem tudja biztosan állítani, hogy elérik a kívánt eredményt, de mindent meg fognak tenni érte - hangoztatta.



A politikus azt mondta, hogy a kormány 80 milliárd forintot akar fizetni a kutatóhálózat akadémikusok szerint 130 milliárd forintot érő ingatlanaiért, és azzal zsarolja az akadémikusokat, hogy nem kapnak fizetésemelést, ha a folytatják a pereskedést az ingatlanok ügyében vagy a pert megnyerik.



Ezért a demonstráció végén arra kérte a tüntetőket, az akadémikusok iránti szolidaritásból sétáljanak át az MTA épülete elé.



A résztvevők az Erzsébet hídon keresztül átmentek Budára, majd a Lánchídon át visszatértek Pestre, és az MTA székháza elé vonultak, ahol este fél 8 körül fejeződött be a tüntetés.



A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon azt közölte, hogy a gyűlés résztvevőinek egy része 18 órakor jogellenesen az Erzsébet híd úttestjére vonult és mintegy 20 percen keresztül akadályozta a forgalmat.