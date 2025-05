Időjárás

Orbán Viktor: létrehoztuk az Aszályvédelmi Operatív Törzset

A mai napon létrehoztuk az Aszályvédelmi Operatív Törzset - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon közzétett videójában kedden.



A kormányfő azt mondta, hogy minden tudományos és szakmai elemzés szerint Magyarország idén is aszályos év elé néz annak ellenére, hogy most éppen esik az eső.



"Ez nem egy új probléma Magyarországon, hol az árvízzel, hol a belvízzel, hol az aszállyal kell megküzdenünk. Idén aszályos év lesz, ezzel kell hát megbirkóznunk" - fogalmazott Orbán Viktor.



A miniszterelnök elmondta, hogy kedden az operatív törzs tagjaival számba vették a rendelkezésre álló eszközöket, a lehetőségeket, hogy az idei évben elhárítsuk az aszály következményeit és mérsékeljük a károkat.



"Minden gazdát arra kérek, hogy működjön együtt az operatív törzzsel, mert közös érdekünk, hogy a földeken is sikeres évet zárhassunk" - zárta videóüzenetét Orbán Viktor.