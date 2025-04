Politika

Tisza Párt: több mint 660 millió támogatás érkezett magánszemélyektől az első negyedévben

A Tisza Párt megalakulása óta elkötelezett az átlátható és számon kérhető működés és a magyar pártfinanszírozási törvény szigorú betartása mellett. 2025.04.26 12:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Tisza Párt 2025 első negyedévében 707 839 717 forintnyi bevételből gazdálkodhatott, amiből 660 534 921 forint magánszemélyek adományából származik - olvasható a párt negyedéves átláthatósági jelentésében.



A párt webshopja 46 867 106 forintot termelt, míg 437 690 forint kamatbevételekből származik - ismerteti a jelentés.



"A kormányzati álhírekkel ellentétben, csak magyar állampolgároktól fogadunk el támogatást, és nem fogadunk el anonim támogatásokat vagy adományokat" - fogalmaztak.



Közlésük szerint a párt működtetésére, a többi között rendezvények szervezésére, bérekre és tárgyi eszközök beszerzésére ez alatt az idő alatt 485 389 197 forintot költöttek, így a párt március 31-én 222 450 520 forinttal rendelkezett.



Mint írták: a Tisza Párt megalakulása óta elkötelezett az átlátható és számon kérhető működés és a magyar pártfinanszírozási törvény szigorú betartása mellett. Bár a Tisza semmilyen állami forráshoz nem jut, az átlátható és számon kérhető működést saját magára nézve is biztosítja.



Vagyis a Tisza Párt, a pártok közül egyedüliként negyedéves rendszerességgel részletes átláthatósági jelentést készít és tesz közzé a honlapján - sorolták.



A párt két bevételi forrással rendelkezik. Ezek az egyedi és rendszeres támogatások magyar állampolgároktól, továbbá a Tisza webáruház bevételei. A többi között, a rendszeres támogatás lehetőségét biztosító, Magyarországon egyedülálló kezdeményezésnek számító Rendszerváltó Kártya tulajdonosok száma 2025 március 31-én meghaladta a 27 ezer főt - ismertették.



Hangsúlyozták, hogy a támogatásokat elsősorban új szakemberek felvételére és fontos rendezvények lebonyolítására tudták fordítani.



Két nagy rendezvényt és csak az első negyedévben, több mint száz helyszínt felölelő országjárást bonyolítottak le, illetve ebben az időszakban indult - és már a második negyedévben zárult - a Nemzet Hangja kezdeményezésük is.



"Az átláthatóság a TISZA számára egy olyan morális alap, amire politikai közösségünket építjük. Támogatóink és szavazóink felé is fontosnak tartjuk, hogy pontosan és mindenki számára érthetően számoljunk el tevékenységünkkel" - olvasható a jelentésben.