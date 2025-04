Beruházás

Átadták a MATE felújított Tudásközpontját Szarvason

Átadták a Magyar Agrár- és Éllettudományi Egyetem (MATE) felújított Tudásközpontját a Békés vármegyei Szarvason szerdán. A több mint hárommilliárd forintos beruházás részeként az egyetem több városban lévő épületét korszerűsítették energetikailag - közölte az intézmény közleményben az MTI-vel.



Gyuricza Csaba rektort idézve azt írták, a szarvasi Tudásközpont átadása volt a projekt egyik "mérföldköve".



Többek között hibrid oktatásra is alkalmas termeket alakítottak ki, a számítógéptermek fejlesztése, valamint a szükséges informatikai és audiovizuális eszközök (interaktív táblák, kamerarendszerek és hangtechnika) beszerzése "mind azt a célt szolgálja, hogy az oktatók és hallgatók digitális készségei egyaránt fejlődjenek, és egyetemünk európai szinten is versenyképes legyen" - emelte ki a MATE rektora.



Az átadó ünnepségen a közlemény szerint Dankó Béla (Fidesz) országgyűlési képviselő elmondta, mennyire fontos, hogy helyben versenyképes tudásra tehessenek szert a hallgatók.

Hodálik Pál (Fidesz-KDNP) Szarvas polgármestere pedig úgy fogalmazott, "látva a fejlesztéseket megnyugtató a helyiek számára, hogy igenis cél, hogy fejlődjön Szarvason az agrároktatás".



A MATE projektindító közleményében korábban azt írta: több mint 3,3 milliárd forint uniós támogatásból korszerűsítik a gödöllői, kaposvári, keszthelyi és szarvasi gyakorlati oktatást szolgáló épületeket.



A beruházás Gödöllőn öt épületet érint: hőszigetelés és nyílászárócsere történik, továbbá napelemes rendszert is telepítenek, amellyel az energiafelhasználás legalább 30 százalékkal csökkenthető.

Kaposváron, Szarvason és Keszthelyen két-két épület energetikai korszerűsítésére, továbbá a primer energiatermelés fejlesztésére kerül sor - írták akkor.



Az infrastrukturális és energiahatékonysági beruházások mellett megújul a gyakorlati oktatást segítő digitális infrastruktúra is: kialakítanak és fejlesztenek számítógéptermeket, és beszereznek informatikai és audiovizuális eszközöket is - tették hozzá.