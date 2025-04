Botrány

Szijjártó: az amerikai pénzügyminisztérium levette Rogánt a szankciós listáról

Az amerikai pénzügyminisztérium levette Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztert a szankciós listáról, ami világosan bizonyítja azt, hogy más szelek fújnak Washingtonban - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.



A minisztérium MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető rámutatott, hogy az előző, Joe Biden vezette amerikai adminisztráció a tavaly novemberi elnökválasztáson elszenvedett megsemmisítő vereségét követően, még Donald Trump elnök hivatalba lépése előtt "abszolút bosszúból" több intézkedést is hozott Magyarországgal szemben.



"Az egyik ilyen volt Rogán Antal miniszter kollégám szankciós listára helyezése, ami nyilvánvalóan egy politikai bosszú volt egy Budapestről frusztráltan távozó nagykövet részéről" - fogalmazott.



"Nos, hogy más szelek fújnak Washingtonban, azt világosan bizonyítja az a tény is, hogy néhány perccel ezelőtt az amerikai pénzügyminisztérium közölte, hogy Rogán Antalt levették a szankciós listáról" - húzta alá.