Demonstráció

Az Alaptörvény tizenötödik módosítása ellen szerveztek újabb budapesti tiltakozó akciót

Az Alaptörvény tizenötödik módosítása ellen szervezett újabb budapesti tiltakozó akciót hétfőn a Momentum Mozgalom. Az ellenzéki pár 15 órától megpróbálta blokád alá venni a Parlamentet, hogy a képviselők szavazásra való bejutását akadályozzák. A Parlamentnek több be- és kijárata is van, amelyből a Momentum aktivistáinak mindössze egyet sikerült elzárniuk. A kormánypárti képviselők a tiltakozás ellenére is egyszerűen bejutottak az Országházba.

A Telex tudósítása szerint a Kossuth téren a "mocskos Fidesz"-től a kivetítőt sem lehetett hallani. Az ülésteremben megjelent a Momentum molinója, ezt a kint lévők megtapsolták. "Fasiszta diktátorozás" és "hazaárulózás" mellett nézték a szavazást a tiltakozók. "Meglepődnek, hogy ilyen eszközökhöz nyúlunk, utcára megyünk, blokkolunk, miközben így működik a parlament" - kommentálja kint a Momentum az ülésteremben történteket.