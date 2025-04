Országgyűlés

Elfogadta az Alaptörvény tizenötödik módosítását az Országgyűlés

Elfogadta az Alaptörvény tizenötödik módosítását az Országgyűlés hétfőn. Vagyis rögzítették többek között, hogy az ember férfi vagy nő, hogy Magyarországon tilos a kábítószer-fogyasztás, valamint a kettős állampolgárokat is kiutasíthatóvá tették. A Momentum politikusai mindeközben egy újabb tiltakozó akciót tartottak az ülésteremben.



Mint írtuk, a kormánypárt március 11-én nyújtotta be az újabb alaptörvény-módosító javaslatát. A Fidesz és a KDNP frakciói szerint a változtatásokra azért van szükség, mert a nyugati világ egyre erőteljesebben támadja a korábban magától értetődő normákat, különösen a család intézményét és a nemzeti identitást.



Hétfő délután nagy többséggel, 140 igen és 21 nem szavazat mellett az Országgyűlés elfogadta az Alaptörvény tizenötödik módosítását. A szavazást a Momentum ezúttal is megzavarta: molinót függesztettek ki, és sípolással próbálták az ülést levezető elnökbe belefojtani a szót.



A kiegészítést érintő legfőbb pontok:



- az ember férfi vagy nő;

- mindenkinek joga van ahhoz, hogy készpénzzel fizessen;

- minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz;

- felfüggeszthető a magyar állampolgársága annak a többes állampolgárnak, aki Magyarország közrendjére, köz- vagy nemzetbiztonságára veszélyt jelent;

- a kormány veszélyhelyzetben csak az Országgyűlés kétharmados, határozott időre szóló felhatalmazása alapján függesztheti fel az egyes törvények alkalmazását;

- valamint, hogy tilos a kábítószer előállítása, használata, terjesztése és népszerűsítése.