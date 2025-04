Demonstráció

Szürke Békemenetet tartott Budapesten a Magyar Kétfarkú Kutya Párt

"Legyen mindenki egyforma!" mottóval "Szürke Békemenetet" tartott a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) szombaton Budapesten. A demonstráció résztvevői ironikusan azt követelték, hogy legyen minden egyformán szürke, mert "aki egyedi, az magányos, aki pedig egyforma, az soha nincs egyedül".



Kovács Gergely, az MKKP társelnöke, a főváros XII. kerületének polgármestere a Hősök terén felállított színpadon elmondott beszédében követelte a választások eltörlését. De ha már vannak választások , akkor legalább szavazzon mindenki egy pártra, vagy minden pártot hívjanak egyformán! - javasolta.



Szerinte elég volt abból is, hogy a kormány még mindig megkérdezi az emberek véleményét, ezért követelik az előre kitöltött nemzeti konzultációkat. Továbbá követeli, hogy csak egyféle bogár legyen, ugyanis a változatosság csak lebénítja a gondolkodást - mondta.



Úgy vélekedett, hogy erre bizonyíték az a sok észak-koreai, aki disszidálása után visszaszökik a hazájába, mert összezavarja őket a változatosság. Majd a kivetítőn "élőben" bejelentkezett a XII. kerületből azt követően, hogy polgármesterként összeadott két "egyformát", vagyis két lányt.



Döme Zsuzsa Suzi, az ellenzéki párt másik társelnöke gratulált a demonstráció résztvevőinek, mert megmutatták Brüsszelnek, hogy milyen szürkék tudnak lenni. Ugyanis szerinte akkor volt nagy Magyarország, amikor Horthy Miklóst, Szálasi Ferencet és Karády Katalint is csak fekete-fehérben láthattuk.



Arra biztatott mindenkit, hogy 2026-ban mindenki a Fidesz-KDNP-re szavazzon, hogy eljöjjön a szeplőtelen fogantatás országa.



Baranyi Krisztina, a főváros IX. kerületének polgármestere kifogásolta, hogy 15 év nemzetközi együttműködés után is élnek még olyanok az országban, akik szerint bárki bárkit szerethet, és ezek menetelgetni akarnak a városban. Ha nem vigyázunk, ennek még az lehet a következménye, hogy oda jutunk, ahol Ausztria tart - figyelmeztetett.



Nagy Dávid, az MKKP pártigazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a gyülekezési jog korlátozása végre egy olyan ügy, amivel kapcsolatban maradéktalanul Orbán Viktor miniszterelnök mögé tudnak állni. Vagyis "túlterheléssel" tesztelhető a jogszabály, így mindenki láthatja, hogy Magyarország működik.

Sándor Balázs, a párt politikai koordinátora üdvözölte, hogy a kormány a Budapest Pride betiltásával végre megszüntette a sokszínűséget. "Az egyéni vélemények ideje lejárt, nem hagyjuk, hogy az egyéniségek elnyomják az egyformaságot!" - mondta.



Terdik Roland, a párt alapító tagja a rendezvény végén kijelentette: az MKKP mindig nyitott volt azokra, akik furcsák, szokatlanok és nem feleltek meg a többségi elvárásoknak. Vagyis az MKKP szerint a világ nem szürke, hanem sokszínű, és mindenki szexeljen azzal, akit vonzónak talál, és aki beleegyezik. "Ne hagyjátok, hogy akadályozzanak benneteket a gyülekezésben" - szólított fel.



A "Szürke Békemenet" a Lendvay utca - Andrássy út - Kodály Körönd - Délibáb utca - Rippl-Rónai utca Hősök tere útvonalon vonult. A menet az orosz himnusz és a Fidesz 1990-es kampánydalának hangjaira indult a "tavarisi start!" buzdításra. Az orosz nagykövetség elé érve a tömeg követelte, hogy a Fidesz hívja vissza az oroszokat. Elhangzott, hogy legyen a magyar nép új nemzeti állata a szürkemarha, a magyar himnusz legyen orosz nyelvű, és mindenkit hívjanak Kovács Lajosnak, a nőket is.