Botrány

5,7 millió forintot költöttek portalanításra egy földúton Nógrádban

Zabar, a hidegrekordjairól ismert, alig négyszáz lelkes nógrádi falu most újabb okból került a figyelem középpontjába: több mint 5,7 millió forintos állami támogatásból portalanították a település északi szélén található földutat, amely Malompusztára vezet. A beruházás a Magyar Falu Program – Széchenyi 2020 – Széchenyi Terv Plusz részeként valósult meg.



A projekt célja nem kevesebb volt, mint a helyi népesség megtartása, ugyanis – a hivatalos indoklás szerint – a környéken egy fiatal házaspár telepedett le, akik szeretnének hosszú távon is a településen maradni. Ehhez azonban szükség volt arra, hogy az útszakasz száraz időben is járható maradjon, és az eső ne változtassa járhatatlan sártengerré.



Bár a földutak természetüknél fogva porolnak nyáron és sarasak eső után, Zabaron úgy látták, ennek a természetes jelenségnek a mérséklése a közösség fennmaradását szolgálja. A beruházás költségeit látva joggal merülhet fel a kérdés: a pormentesítés pontosan milyen munkálatokat takart, és mennyiben arányos a kiadás a tényleges haszonnal.



A 444.hu szerint a fejlesztés nem számít példátlannak a magyar vidéken: korábban a Nyírségben nyolc ember ünnepélyes szalagátvágással adott át egy döngölt földutat. Most azonban Zabar úgy tűnik, magasabb szintre emelte a műfajt, és nagyjából hatmillió forintból tette pormentessé a vidéki valóság egyik legősibb közlekedési formáját.



A projekt tehát – ha másért nem, – a kreatív indoklás miatt emlékezetes marad: egy pormentes földút, mint a népességmegtartás záloga. A magyar falufejlesztés újabb fejezete, amely egyszer talán még tananyag is lehet – ha más nem, a helyi anekdotákban biztosan.