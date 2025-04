Demonstráció

Hadházy Ákos: lépésről lépésre lebontjuk a diktatúrát

Ez a kormány tizenöt éve lépésről lépésre, tégláról téglára építi le a demokráciát, "mi pedig lépésről lépésre és tégláról téglára fogjuk lebontani a diktatúrát" - fogalmazott Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő kedden Budapesten, az Erzsébet hídon a gyülekezési jogról szóló törvény módosításának visszavonásáért tartott tüntetésen.



A politikus szavai szerint az a kérdés, hogy ki a gyorsabb, mert amit a hatalom most csinál, az már nem csak az, hogy tégláról téglára bontja le a demokráciát, hanem "dózerrel, hatalmas munkagépekkel", és "ha nem állítjuk meg, akkor ő lesz lépéselőnyben, ő fog győzni".



"Ezért vagyunk itt" - mondta Hadházy Ákos, hozzáfűzve: "aki itt van, az tudja, aki nincs itt, annak pedig ezt üzenjük".



Kiemelte, a kormány a múlt héten "beadta azt a törvénytervezetet", amelyek alapján magyar állampolgároktól meg tudja vonni az állampolgárságot, kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból, azért, hogy fogadhasson egy háborús bűnökért körözött, hazájában korrupcióval vádolt kormányfőt, továbbá elkészítette a bíróságokról szóló, "az eddigieknél is gyalázatosabb" tervezetet.



Hadházy Ákos szólt arról is, a miniszterelnök "újra nagyon határozottan beszélt arról, hogy kéne egy jó kis törvény, ami megtiltja azt, hogy még legközelebb is itt legyünk, megtiltja azt, hogy az Erzsébet hídon tüntethessünk".



Az elmúlt napok történései nagyon komoly választ adnak arra, miért kell itt lenni, és miért kell a "Pride-törvény" visszavonását kikényszeríteni - fogalmazott.



A képviselő kitért rá, hogy "többen mondják, tovább kéne lépni és valami mást csinálni, mert meg kell lepni a hatalmat".

"Én azt gondolom, hogy már megleptük a hatalmat, nem gondolták, hogy ez lesz, egy lépéssel most előttük vagyunk, ez hatalmas dolog, és meg fogjuk lepni őket minden alkalommal, amikor újra és újra eljövünk, és meg fogjuk lepni őket, hogy nem hagyjuk abba, amíg nem teljesül a követelésünk" - mondta.



Hadházy Ákos megjegyezte, számtalanszor megkérdezték tőle, sikeresnek tartja-e, amit eddig tettek. Azt válaszolta, "természetesen nincs teljes siker, hiszen a törvény még életben van", az viszont hatalmas siker, hogy amit tesznek, az "a miniszterelnököt borzasztóan zavarja".



A politikus bejelentette, a jövő héten huszonnégy órás demonstráció megtartását tervezik.



Simkó Edit tanár valódi gyermekvédelmet, erős szociális hálót, minőségi oktatást és egészségügyet követelt beszédében. Azt mondta, az országban diktatúra és jogbizonytalanság van, egy szűk kormány korlátozza az emberek jogait és kifosztja őket.



Szalay Krisztina színész arról beszélt, hogy az ország hipnózisban van, mert az emberek elhiszik, hogy "kétharmad van", pedig nincs, mert "a másik oldal" sokkal több szavazatot kapott.



Machac-Tóth Mia oktatásügyi aktivista úgy fogalmazott, az a hazaáruló, aki a saját népét osztja meg és uszítja egymás ellen, aki a hazáját apátiába és ellenségeskedésbe fojtaná.



Laczó Adrienn, a Fővárosi Törvényszék lemondott bírója azt a kérdést tette fel, hogy erkölcstelen-e a szabadság korlátozását törvénybe foglalni, és ha erkölcstelen, akkor törvény-e még vajon.Hozzátette, a gyülekezés szabadsága biztosítja a változás szabadságát, de épp a változástól félnek mindig a hatalmon lévők, ezért kihasználják a félelmet, amely az újat és az ismeretlent övezi.



Holoda Attila energiapolitikus az eseményen levetített videóüzenetében a tüntetőkhöz szólva azt mondta, a kormány szinte mindenben hazudik, miközben másokat vádol hazugsággal. Szemen szedett hazugságnak nevezte, hogy Magyarország csak Oroszországtól tud földgázt vásárolni, mert minden szomszédos országgal "össze vagyunk kötve", Szlovéniát kivéve mindenhonnan tudunk és veszünk is gázt, és majdnem ugyanez igaz az olajra is.

Puzsér Róbert publicista azt mondta, "az állampárt csapdát állított nekünk: azért tiltotta be a meleg büszekeség menetét, hogy az ország állapotáról és jövőtlenségéről szóló diskurzust identitáspolitikai alapra terelje át, mert azon a fronton, a kultúrharc lövészárkai közt nincs esélyünk az áttörésre". Szavai szerint "mi magyarok nem sétálhatunk bele ebbe a csapdába", ezért arra szólította fel hallgatóságát, nyilvánítsák ki, hogy a keddi demonstráció a gyülekezéshez fűződő emberi és polgári jog védelmében zajlik, a polgári demokráciáért, a jogállamért.



A demonstráció a VIII. kerületi Mikszáth téren a Hallgatók a Gyülekezési Szabadságért elnevezésű független hallgatói szerveződés megmozdulásával kezdődött, majd az Erzsébet hídon folytatódott. Az Erzsébet hídi tüntetésen elhangzott beszédeket követően a tüntetők egy csoportja a Szabadság hídhoz vonult, majd azon átkelve a budai hídfőtől a Petőfi híd felé vette az irányt.



Közben a Szabadság hídon maradt tüntetők egyike egy italos üveget hajított el, a rendbontót a rendőrség kivezette a tömegből. A tüntetők leültek az úttestre - jelentette a helyszínről az MTI tudósítója.



Nem sokkal este 10 óra előtt a Petőfi hídon megindult a járműforgalom, a Szabadság hídon járnak a villamosok, a tüntetők egy csoportja a híd pesti lábánál a járdaszakaszon folytatja a demonstrációt.



Az Erzsébet hídon zene szól, klipek, filmjelenetek és koncertfelvételek láthatóak a kivetítőkön. A tüntetőknek zsíros kenyeret kennek, többen székekkel, asztalokkal, pikniktakarókkal és sátrakkal készültek. A tüntetést ezen a hídon hajnali 4 óráig engedélyezte a rendőrség.