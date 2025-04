Ítélet

Életfogytiglanra ítélték a Katzenbach-ügy vádlottjait

Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte első fokon a Fővárosi Törvényszék hétfőn a Katzenbach-ügy három vádlottját, akik a vád szerint 2009-ben meggyilkolták Katzenbach Imre egykori futballistát. 2025.04.08 12:39 MTI

Az ítélethirdetésen Halász Beáta eljáró bíró ismertette: H. László elsőrendű vádlottat felbujtóként elkövetett emberölésben találták bűnösnek, őt életfogytig tartó fegyházbüntetésre, valamint tíz év közügyektől eltiltásra ítélték. Feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontját 25 évben állapította meg a bíróság.



A másodrendű vádlottat, Sz. Lajost társtettesként elkövetett emberölésben találták bűnösnek. A vádlott fegyház fokozatú életfogytiglani büntetést és tíz év közügyektől eltiltást kapott, legkorábban 27 év múlva helyezhetik feltételesen szabadlábra.



A harmadrendű vádlottat, L. Istvánt szintén életfogytiglani fegyházbüntetésre, valamint tíz év közügyektől eltiltásra ítélték társtettesként elkövetett emberölés miatt, legkorábban 25 év múlva helyezhetik feltételesen szabadlábra - közölte a bíró.



A büntetéskiszabásnál a bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlottak elkövetéskori büntetlen előéletét és azt, hogy egyikük két kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik. Súlyosító körülmény volt két vádlott esetében a társtettesi elkövetés.



A vádlottak az eljárás során végig tagadták bűnösségüket. Az ítélet nem jogerős, mivel azzal szemben az ügyészség súlyosításért, a vádlottak és védőik pedig felmentésért fellebbeztek.



Az ítélet szerint 2007-ben a sértett egy barátja kérésére névlegesen elvállalta egy gazdasági társaság vezető tisztségét úgy, hogy a cég által valótlanul kiállított számlák ellenértékét készpénzben felvette és azt visszajuttatta a zrt. két vezetőjének. Egyik alkalommal azonban a sértett nem adta vissza a több száz millió forintnyi összeget, hanem azzal külföldre távozott, ahol a pénz egy részét el is költötte. Az elsőrendű vádlott és a társa ezért neheztelt a sértettre és attól tartva, hogy a hatóságok előtt felfedi bűnös tevékenységüket, elhatározták, hogy megöletik őt.



Az elsőrendű vádlott és társa azzal bízták meg a sértett barátját, hogy ölesse meg a sértettet. A megbízott a másod- és harmadrendű vádlottat kérte meg a feladat elvégzésére. A másodrendű vádlott cserébe ingyenes vadászati lehetőséget kért a megbízó földterületén, illetve a cselekményben részt vevő társának - a harmadrendű vádlottnak - 3 millió forintot. 2009. szeptember 28-án a sértettet barátja vitte gépkocsival Baranyajenő külterületére, ahol a másod- és harmadrendű vádlott egy csákánnyal több ütést mért a férfi fejére, amelynek következtében a helyszínen életét vesztette. A testét ezután egy előre kiásott gödörbe helyezték és földdel fedték be.

Halász Beáta emlékeztetett: a focista földi maradványait a nyomozó hatóság 2020. október 22-én találta meg.



A Fővárosi Főügyészség az ügyben előre kitervelten, nyereségvágyból és aljas indokból elkövetett emberölés bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. A főügyészség



mindhárom vádlottal szemben életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.



A sértettet a gyilkosság helyszínére szállító férfival szemben a Fővárosi Főügyészség egy külön eljárásban emelt vádat.



A volt MTK-s labdarúgót az Eclipse-ügyben is körözték a hatóságok, a 2010-ben kirobbant ügyben az akkori Vám- és Pénzügyőrség sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy a 45 éves, sülysápi kötődésű Katzenbach Imre neve is felmerült az egyik céggel kapcsolatban. A férfi akkor nyomtalanul eltűnt, a holttestét pedig 2020 őszén találták meg Baranyában. A rendőrség akkor azt közölte, hogy 2019-ben jutottak olyan információk birtokába, hogy a férfi emberölés áldozatává vált.



Az Eclipse-ügy 2010 március közepén robbant ki. A Vám- és Pénzügyőrség sajtótájékoztatón számolt be arról: Katzenbach Imre megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy bűncselekményben vett részt, ugyanis mintegy félmilliárd forint került a bankszámlájára. A hatóságok szerint a 2005 és 2009 között nagy értékű informatikai, gépkocsik eredetiségvizsgálatára és biometrikus útlevelek elkészítésére kiírt közbeszerzési pályázatokon nyerő Eclipse vezetői a tízmilliárdos nagyságrendű árbevétel után fizetendő áfa mértékét jogellenesen csökkentették, így a cég több mint egymilliárd forintnyi adót nem fizetett be.