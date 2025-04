Járvány

Nagy István: teljes erővel zajlik a védekezés Győr-Moson-Sopron vármegyében

Teljes erővel zajlik a védekezés Győr-Moson-Sopron vármegyében a ragadós száj- és körömfájás betegség ellen - hangoztatta Nagy István agrárminiszter vasárnap sajtótájékoztatón Mosonmagyaróváron.



A tárcavezető elmondta, hogy továbbra sincs új kitörés, négy telep érintett a vírus fertőzésével. Két telepet már mentesítettek, a másik két telepen pedig zajlik a mentesítés.



A fertőzéssel érintett telepeket zárlat alá vonták és a lehető legszigorúbb ellenőrzés alatt tartják - emelte ki.



"Mindent elkövetünk azért, hogy a vírus ne tudjon onnan kijutni" - mondta, hozzátéve, hogy megerősítették a fertőtlenítési pontokat, szigorították a telepeknek az őrzését és ellenőrzik a járványügyi szabályok betartását, mert emberi tényező nem lehet a vírus terjesztője.



Nagy István hangsúlyozta, hogy a kormány segítséget nyújt a gazdálkodóknak a termeléskiesés miatti terheik megkönnyítése és az állattartó telepeken dolgozók munkahelyének megőrzése érdekében.



Kiemelte: rossz hír, hogy fúj a szél, mert az is terjeszti a betegséget, de "rendkívül fontos az, hogy mindent elkövessünk azért, hogy megállítsuk és mentesítsük a vírusnak a jelenlétét a területen".



"Minden erővel azon vagyunk", hogy a vármegyéből ne tudjon kitörni a vírus és a betegséget minél hamarabb felszámolják - mondta.



A tárcavezető emlékeztetett, hogy szombat óta a Magyar Honvédség is részt vesz a fertőtlenítési munkálatokban.



Nagy István beszélt arról is, hogy a fertőzéssel érintett telepek körül tíz kilométeres zárlatot rendeltek el, amin belül megtiltották a vadászatot. Ugyanakkor hivatásos vadászokat kértek fel arra, hogy diagnosztikai célból lőjenek ki vadat annak érdekében, hogy vérmintát tudjanak venni.

A kilőtt 176 egyedből egyetlen egyben sem tudták kimutatni a ragadós száj- és körömfájás vírus jelenlétét - mondta, hozzátéve, hogy ez jó hír a védekezés szempontjából.

Ilyen diagnosztikai kilövések az ország minden területén zajlanak, hogy vizsgálni tudják, mennyire sikerül megőrizni a mentességet - emelte ki.



Az agrárminiszter elmondta azt is: az állategészségügyi operatív törzs elrendelte, hogy a fertőzéssel érintett telepeket villanypásztorral vegyék körbe azért, hogy vad ne tévedhessen a területre. "Arra kérjük a térségben a vadászokat, hogy vállaljanak őrzési munkát", hogy élő erővel is távol maradjanak a vadak.



Hozzátette: a ragály terjesztésében a madarak is közreműködhetnek, így madárriasztók beszerzésére is utasítást adtak.



Nagy István kitért arra is, hogy január 31. óta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) nem állapított meg a hazai juhállományban újabb kiskérődzők pestise kitörést, így valamennyi, a betegség miatt elrendelt területi korlátozást feloldották.



Hozzátette: zavartalanul folytatódhat az export, ami létkérdés az ágazatnak. A ragadós száj- és körömfájás miatt azonban Győr-Moson-Sopron vármegyéből nem lehet exportálni.



A kivitelben a fő célországok Olaszország, de növekvő kereslet mutatkozik Franciaország, Németország, Belgium és Hollandia részéről is. A kivitel során minden állatot ellenőriznek a hatóságok - mondta. Nagy István hangoztatta, hogy Magyarország le van maradva a juh fogyasztásában, csak 20 dekagrammot fogyasztanak idehaza az emberek évente.



Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője azt mondta, hogy a ragadós száj- és körömfájás miatt Ausztria több kisebb határátkelőt is lezárt, a folyamatosan aktualizálódó listát a police.hu oldalon lehet megtalálni. A napi ingázókat arra kérte, indulás előtt tájékozódjanak, Ausztria felé holnaptól ne rutinból induljanak el.



Frissítik továbbá a rendőrség honlapján a fertőtlenítési pontok listáját is, ami az M1-es autópálya egyes fel- és lehajtóit érinti, emellett az éjszaka folyamán a hegyeshalmi és a rajkai határátkelőknél is telepítettek fertőtlenítő pontokat, amik az országba irányuló teherforgalmat érintik.



Gál Kristóf hangsúlyozta, hogy a lezárt kishatárok és az osztrák hatóságok által bevezetett fertőtlenítési munkák miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki a nyitva lévő határátkelőknél.