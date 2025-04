Belföld

Pert nyert a DK Lázárék kastélymutyija ügyében

Pert nyert a Demokratikus Koalíció Lázárék kastélymutyija ügyében az Építési és Közlekedési Minisztérium ellen, miután a minisztérium a közérdekű adatigénylésük ellenére sem adta ki a kastélyprivatizációval kapcsolatos pályázatokat, dokumentumokat - jelentette be a minisztérium előtt tartott sajtótájékoztatóján Sebián-Petrovszki László, a DK országgyűlési képviselője.



A DK azért nyújtotta be közérdekű adatigénylését, hogy megtudják, kiknek és mire alapozva akarja odaadni a kastélyainkat a magyar kormány. Követelték, hogy mutassák meg a papírokat, pályázati anyagokat, hogy kiderüljön, ki mit vállalt, és mi alapján döntötte el Lázár János, hogy melyik kastélyt ki nyeri.



A minisztérium ezt megtagadta, ezért a DK közérdekű adatigénylési pert indított, a bíróság pedig úgy döntött, hogy a minisztériumnak minden kastélyprivatizációval kapcsolatos dokumentációt ki kell adnia, hogy kiderüljön, kik pályáztak, milyen pályázati anyagot adtak be, milyen felújításokat vagy üzembentartásokat vállaltak a kastélyért cserébe - fogalmazott Sebián-Petrovszki László.



Ez az elsőfokú ítélet, Lázár és csapata még fellebbezhet az ítélet ellen, de a DK a végsőkig elmegy, hogy megtudják, mire költik az adófizetői forintokat, és kik, miért kapják meg közös nemzeti kincseinket, a kastélyokat - zárta sajtótájékoztatóját a DK pártigazgatója, amit a DK Facebook-oldalán közvetítettek.