Állatvédelem

Főállatorvosi reakció a levéli dögtemető videójára - minden a szabályok szerint zajlik, az őrzést szigorítják

A szakhatóság szerint minden a rendben zajlik. A közvélemény részéről továbbra is erős az aggodalom a környezeti és közegészségügyi kockázatok miatt. 2025.04.06 20:47 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megdöbbentő felvételek járták be a közösségi médiát a napokban: Földi Judit, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője olyan videókat tett közzé, amelyeken állati tetemek állnak ki a földből egy Hegyeshalom melletti dögtemetőnél. A képsorok a ragadós száj- és körömfájás járvány miatt leölt marhák eltemetésének helyszínét mutatják – a politikus súlyos szabálytalanságokra, fertőzésveszélyre, környezeti ártalmakra és őrzés hiányára hívta fel a figyelmet.



Az eset országos felháborodást keltett, ezért vasárnap délután az Agrárminisztérium közleményt adott ki az ügyben. Dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos szerint a járvány felszámolása és az elhullott állatok ártalmatlanítása az előírásoknak megfelelően zajlik Levélen.



„Az állategészségügyi előírásokat mindenkinek szigorúan be kell tartania, mert csak így fékezhető meg a ragadós száj- és körömfájás vírus” – szögezte le Pásztor Szabolcs. A hatóság által elhatárolt területre való belépés tilos, és aki ezt megszegi, az bűncselekményt követ el, elzárással is sújtható.



A főállatorvos hangsúlyozta: a tetemek elföldelése még folyamatban van, a gödör végleges lezárásához több nap szükséges. Az elhullott állatok bomlása során gázok és folyadékok keletkeznek – a felszínre kerülő anyagok ennek természetes következményei lehetnek, nem pedig szabálytalanság jelei.



A temetési eljárás során több mázsa szalmát helyeztek a gödör aljára és a tetemek közé, hogy az állatokból szivárgó csurgalékot megkössék. A tetemek fertőtlenítéséről folyamatosan gondoskodtak.



A videók megjelenését követően a hatóság megerősítette a terület őrzését. Az Agrárminisztérium közleménye nyomatékosan figyelmeztet: „A ragadós száj- és körömfájás járvány eredményes megfékezése mindenkitől az előírások maradéktalan betartását követeli meg.”



A közlemény ismételten hangsúlyozza: az elhatárolt zónába belépni szigorúan tilos, az ezt megszegők bűncselekményt követnek el, amit a törvény elzárással büntet.