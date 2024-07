Légiközlekedés

Budapest Airport: a késések az egész európai légteret érintik

2024.07.06 14:39 MTI

Az egész európai légteret érintik a késések, nemcsak Budapestet - mondta a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese szombaton az M1 aktuális csatornán.



Valentínyi Katalin közlése szerint a késések első oka, hogy az európai légtér nagyon zsúfolt, például a nyári időszak, a turistaszezon, valamint a sportesemények, a labdarúgó Európa-bajnokság és a hamarosan kezdődő párizsi olimpia miatt.



Ugyanakkor a szomszédban zajló háború is hatással van az európai légtérhelyzetre, hiszen Ukrajna és Oroszország fölött nem lehet átrepülni, tehát a gépek kitérő útvonalon közlekednek, és ez a magyar légteret érinti elsősorban - jelezte.



Utolsóként az időjárási körülményeket említette, kiemelve, hogy zivatarláncok esetén a földi kiszolgálás a repülőtéren lelassulhat, másrészt pedig nagyon rossz idő esetén nem biztos, hogy a gépek fel tudnak szállni.



Valentínyi Katalin elmondta azt is, hogy a reptéren "segítőpontokat" alakítottak ki az A és a B terminálon a beszálló kapuknál, ahol minden információ elérhető, továbbá a repülőtéri üléseken kívül ülő-fekvő foteleket helyeztek ott ki, és olyan "totemeket", ahol a telefonokat tölteni lehet. A családosoknak bébiételt, pelenkát, törlőkendőt biztosítanak, vizet, illetve szendvicset osztanak, hogyha erre szükség van - mondta.



Arra a kérdésre, hogy mit tanácsol az utasoknak, azt válaszolta, ez a helyzet szeptember végéig valószínűleg el fog húzódni, tehát fel kell készülni arra, hogy az idei nyár késésekkel terhelt lesz az európai reptereken.



Fontosnak nevezte, hogy az utasok rugalmasan foglalható jegyeket vásároljanak, és átszállásnál kalkulálják be az esetleges késést a következő gép indulásába.



"Nagyon fontos, hogy az utasok készüljenek fel esetlegesen arra, hogy több órát a terminálon kell tölteniük, tehát ha egészségügyi berendezésekre vagy gyógyszerekre van szükségük, azokat a kézipoggyászba érdemes csomagolni" - fogalmazott a vezérigazgató-helyettes.



Elmondta azt is, hogy érdemes a reggeli, délelőtti járatokkal utazni, hiszen ekkor egy adott repülőgép, amely több fordulót teljesít, még nem halmoz fel késéseket, míg az esti járatoknál már jellemzően "begyűrűznek a késések".