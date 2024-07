Honvédelem

Vargha Tamás: a Magyar Honvédség ejtőernyős válogatottja a világ élvonalában van

Magyarország sporttehetségekben gazdag ország és ez megmutatkozik a Magyar Honvédség állományában is: ejtőernyős válogatottjuk a világ élvonalában van - közölte a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán Szolnokon.



Vargha Tamás, a Nemzetközi Katonai Sporttanács 46. ejtőernyős világbajnokságának megnyitó ünnepségén azt mondta: a magyar kormány elkötelezett a sport támogatása mellett.



Ebben a nehézségekkel terhelt világban a sport utat mutat és megtanít a tisztességes küzdelemre, a versengő felek pedig megtanulják, hogy ellenfélként és ne ellenségként tekintsenek egymásra - tette hozzá.



Ezen kívül a sport kapcsolatokat teremt a sportolók és a szurkolók között, a közös élményeken keresztül megtanít egymás tiszteletére - jegyezte meg.



Az államtitkár kiemelte: múltunk, történelmi példáink, történelmi örökségünk azt bizonyítja, hogy az emberi élet, a béke és a szabadság egyaránt törékeny és pótolhatatlan érték. A 20. század tragikus világháborúi után Európa számos országában új célként fogalmazódott meg, hogy a katonák sokkal inkább a sportpályákon, semmint a harctéren találkozzanak egymással - mondta.



Ebben a szellemiségben alapították meg 1948-ban a Nemzetközi Katonai Sporttanácsot, amelyhez Magyarország 1991-ben csatlakozott - idézte fel.



Vargha Tamás hangsúlyozta: a Magyar Honvédség ejtőernyős válogatottjának tagjai kiemelkedő szakmai tudásukkal a sportteljesítményeiken túl példát mutatnak, ami alapvető értéke a magyar haderőnek. Büszkeségnek nevezte azt is, hogy hat év után Magyarország ismételten otthont adhat ennek a világbajnokságnak.



"Megtiszteltetés ez hazánknak, nemzetünknek és Szolnok városának, hogy újra vendégül láthatjuk a világ katonai ejtőernyős elitjét" - fogalmazott, hozzáfűzve, ez kiváló lehetőség arra is, hogy megmutassuk katonai egységünket és erőnket.



Szalay Ferenc (Fidesz-KDNP), Szolnok polgármestere közölte, a város és a hadsereg hosszú évtizedek, mondhatni évszázadok óta "összekapcsolódik: együtt gondolkodik, együtt dolgozik, együtt örül, együtt bánkódik". Beszámolt arról, hogy egy helikopterdandár és egy különleges rendeltetésű dandár telepedett Szolnokra.



Kitért arra, hogy a magyar ejtőernyős válogatottnak nem kevés szolnoki tagja volt mindig, ez a mai napig így van. A felkészülésüket a város is hatékonyan segíti, hogy a lehető legeredményesebben űzzék ezt a sportágat - mondta.



Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint a 46. CISM katonai ejtőernyős világbajnokságot július 2. és 13. között rendezik meg Szolnokon. Az esemény házigazdája az MH Kiss József 86. Helikopterdandár, a versenyt H145M-es és H225M-es helikopterükkel bonyolítják le.