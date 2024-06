Belpolitika

Magyar Péter: a Tisza Párt prioritása, hogy visszavegye az országot a kormánytól

A Tisza Párt prioritása, hogy "visszavegyük hazánkat" a kormánytól, amely Magyarországot az Európai Unió legkorruptabb és második legszegényebb tagországává tette - jelentette ki Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke Brüsszelben azt követően, hogy pártja képviselőit felvette soraiba az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciója. Magyar Péter később a Facebook oldalán bejelentette, hogy mégis felveszi európai parlamenti mandátumot.



"Ez csapatjáték, vége a one-man-show-nak" - fogalmazott. Magyar Péter élőben jelentkezett be Brüsszelből és közölte, miután az Európai Néppárt frakcióülésén 97 százalékos támogatást kapott a döntés, hogy a Tisza Párt hét képviselőjét "befogadja Európa legnagyobb pártcsaládjának frakciója", "kicsit más helyzet van", mint korábban.



"Való igaz, többször nyilatkoztam azt, hogy nem tervezem felvenni ezt a mandátumot, és értem a rengeteg kritikát, amit emiatt kapok", de a Néppártban "befolyásos, nagy frakciónk van, ez nagyon sok lehetőséget nyújt nekünk" - indokolta döntését Magyar Péter.



Kifejtette: olyan lehetőségek nyílnak meg a Tisza Párt előtt, olyan nemzetközi kapcsolatrendszert alakíthat ki, nemzetközi partnereitől annyi támogatást, tudást, tapasztalatot kaphat, "ami felbecsülhetetlen egy országgyűlési kampányban". Megjegyezte, a Néppártnak rengeteg szakértője van, akiket tudnak használni.



Hangsúlyozta: "minden részletet mérlegelve" döntött úgy, hogy felveszi a mandátumot, de "ez nem egy olyan döntés, ami öt évre szól". Szeretné látni, "mennyi munkával és milyen elfoglaltsággal, milyen külföldi léttel jár" az EP-ben végzett munka, ugyanakkor tisztában van vele, "mennyi szervezést, mennyi pártépítést igényel az, hogy a következő országgyűlési választásokon a Tisza Párt kerüljön ki győztesen" - magyarázta.



Úgy vélte, ha nem venné fel a mandátumot, akkor is rengeteget kellene külföldre utaznia. "Tudom, mik a limitjeim, ha a brüsszeli vagy strasbourgi munka - ami csupán néhány napot fog igényelni tényleges kintléttel - a pártépítés rovására megy vagy veszélyezteti az elkövetkezendő országgyűlési választáson elvárt jó eredményt, akkor azonnal lemondok" - mondta el Magyar Péter.



Közölte azt is, fél év után újabb szavazást indít arról, hogy választói szerint megérte-e a mandátum megtartása, "vagy haza kell jönnöm teljes állásban". Hangsúlyozta, döntése "nem a pénzről szól", a fizetése felét minden hónapban felajánlja majd jótékony célra.



Magyar Péter korábban az Európai Parlamentben tartott sajtótájékoztatóján még azt mondta, a Tisza Pártnak a magyarországi változás érdekében végzett munkáját Budapestről irányítja majd, erről azonban a közösségi oldalán koraeste ad majd tájékoztatást.

Kijelentette: az embereknek elegük van a korrupcióból, a hazugságokból és a propagandából, ezért "lépésről lépésre, napról napra vissza kell venni hazánkat a kormánytól".



Emlékeztetett: pártja az európai parlamenti választásokon a szavazatok mintegy 30 százalékát szerezte meg, ezzel hét helyet kapott az Európai Parlamentben. Ez a "legjobb eredmény" Magyarországon 2006 óta az ellenzéki pártok között, amíg a kormánypárt a "legrosszabb eredményt érte el" 2009 óta - mondta. "A tánc tehát csak most kezdődik Magyarországon" - emelte ki.



A Tisza Pártnak az Európai Néppárt EP-frakciójába való felvételével kapcsolatban Magyar Péter úgy fogalmazott: "büszke vagyok arra, hogy bekerültünk az EPP-be, az Európai Parlament legnagyobb képviselőcsoportjába, ahol valóban a magyar állampolgárok érdekeit tudjuk képviselni".



Közölte, pártja "konstruktív módon" fog együtt dolgozni az Európai Unióval az EPP-n belül. Hangsúlyozta, az Európai Parlament részéről új megközelítésre van szükség Magyarországgal kapcsolatban. Elmondta, pártjának prioritása lesz egyebek mellett az uniós értékek feltételezett veszélyeztetése miatt Magyarországgal szemben indított, 7-es cikk szerinti eljárás, valamint a jogállamiság magyarországi helyzetével összefüggésben indított eljárás lezárása.



Kijelentette: a Tisza Párt EP-képviselői az Európai Parlamentben, olyan szakbizottságok munkájában fognak részt venni, amelyek - szavai szerint - "fontosak a magyar embereknek". Ilyen az energia, a környezetvédelem, a versenyképesség, a mezőgazdaság kérdése - sorolta. Elmondta továbbá, azon fognak dolgozni, mint ellenzéki párt, és mint EP-delegáció, hogy Magyarország előre tudjon lépni, és hogy a 2024-2029 közötti ötéves ciklusban a "kormányzati korrupció, és a jogállamiság be nem tartása" miatt blokkolt uniós pénzeket Magyarországág megkaphassa.



"Mindent el fogunk követni, hogy a magyar emberek életszínvonalát növelhessük, valamint, hogy az EU-t valamennyivel közelebb hozzuk a magyarokhoz" - fogalmazott.



Közölte azt is, hogy pártja tanulmányozni fogja az Európai Unió Tanácsa magyar elnökségének prioritásait, és amennyiben azok a magyar emberek és az európaiak érdekét szolgálják, akkor támogatni fogják azok elérésében mind az elnökséget, mind a magyar kormányt.



Kérdésre válaszolva azt mondta: a Tisza Pártnak az ukrajnai háborúval kapcsolatban "világos álláspontja van": Vlagyimir Putyin orosz elnök az agresszor, Ukrajna pedig az áldozat. Ukrajnának és népének joga van megvédeni területét - hangoztatta. "Osztjuk a kormány álláspontját: Magyarország sem csapatokat, sem fegyvereket nem küld Ukrajnába" - fogalmazott. Az EPP megértette a "sajátosan érzékeny magyar helyzetet", szem előtt tartva az ukrajnai magyar kisebbség érdekeit - tette hozzá Magyar Péter.