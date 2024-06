Sport

EURO-2024 - Hatalmas szurkolói zónát építettek Stuttgartban

A városháza mellett elhelyezkedő Marktplatz rendezvényközpont kínálta óriási területen építették fel a szurkolói zónát Stuttgartban, ahol szerda este a magyar labdarúgó-válogatott a második csoportmérkőzését játssza majd a németországi Európa-bajnokságon a házigazdák csapatával. 2024.06.17 18:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vasárnap este viszonylag kis létszámban követték figyelemmel az érdeklődők a tulajdonképpen négy szurkolói zónát is magában foglaló belvárosi téren az 1-1-es döntetlennel zárult szlovén-dán összecsapást az óriáskivetítőkön. A 21 órakor rendezett Szerbia-Anglia (0-1) csoportmeccsre már jóval többen voltak kíváncsiak, és a szurkolói zónában lévő vendéglátó egységek forgalma is megnőtt ezen a találkozón. Szerda este nagy valószínűséggel még ezt a hatalmas területet is megtöltik majd a drukkerek, aki ugyanis nem jutott jegyhez és nem lesz ott a stuttgarti stadionban, az innen követheti majd figyelemmel a magyar és a német válogatott csatáját.



Ebben a zónában számos kiegészítő programmal is várják az érdeklődőket, így például a magyar találmányt, a teqballt is ki lehet próbálni, de akár a strandlabdarúgás alapjait is el lehet sajátítani. A szervezők szurkolói bolttal is készültek a drukkereknek, ebben számos emléktárgyat vásárolhatnak az ide ellátogatók, és mind a 24 Eb-n szereplő válogatott hivatalos mezét is meg lehet venni: a magyar nemzeti tizenegy meggypiros dressze 100 euróba kerül.



Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai a Svájctól szombaton elszenvedett 3-1-es vereség után a továbbjutás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen lépnek pályára Stuttgartban szerdán 18 órától, amikor a házigazda és a skótokat a múlt pénteki nyitányon 5-1-re megverő németekkel csapnak össze. A mérkőzést az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti majd.