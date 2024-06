EU

Semjén Zsolt hiába próbálta meggyőzni Manfred Webert, hogy ne vegyék fel a Tisza Pártot az Európai Néppártba

Ha Magyar Pétert az EPP-frakcióba vagy a Tisza Pártot az Európai Néppártba felveszik, akkor a KDNP kénytelen távozni az Európai Néppártból. A Tisza Pártnak azonban nagyon más a véleménye. 2024.06.15 07:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ha Magyar Pétert az Európai Néppárt (EPP) frakciójába, vagy pártját felveszik az EPP-be, akkor a KDNP kénytelen távozni az Európai Néppártból - jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken Budapesten.



A KDNP elnöke és Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője a Karmelita kolostorban tárgyalt Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével, majd ezt követően a sajtó képviselőinek elmondta: nagyon őszinte és korrekt beszélgetést folytattak, amelyen sok kérdést érintettek.



Világossá tették: Magyar Péter személye a Kereszténydemokrata Néppárt számára elfogadhatatlan, felvételét nem tudják elfogadni a frakcióba, a Tisza Pártot pedig az Európai Néppártba. Semjén Zsolt kiemelte: a KDNP-nek nyolcvanéves története van, a Tisza Pártnak nyolcvan napos. Ez a szituáció érzelmileg is nehéz számukra, az EPP-hez tartozás identitás kérdése is a KDNP-nek.

MTI/Máthé Zoltán

Felidézte, hogy a KDNP az Európai Néppárt mindkét korábbi elődjénél teljes jogú tag volt. Előbb Antall József egykori miniszterelnök, utóbb Helmut Kohl egykori német kancellár invitálta a kisebbik magyar kormánypártot az EPP elődszervezeteibe - közölte. Hozzátette: az EP legnagyobb frakciójában a KDNP hangot tud adni a magyar nemzeti szempontoknak.



A miniszterelnök-helyettes hozzátette, látható az a szempont, amelyet az Európa Néppárt képvisel: hét képviselő, az hét képviselő, és nem mindegy a néppártnak hány képviselője van.

A Tisztelet és Szabadság Párt is találkozott az uniós vezetővel

2024. június 14-én Budapestre látogatott Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke és frakcióvezetője, hogy Magyar Péterrel a Tisza Párt alelnökével és az Európai Parlamenti választáson megválasztott képviselőkkel találkozzon.



Manfred Weber és Magyar Péter négyszemközti találkozón egyeztettek a Tisza Párt képviselőinek a Néppárt frakciójához való csatlakozásáról, valamint az Európai Parlament előtt álló döntésekben való együttműködési lehetőségekről - tájékoztatta a ma.hu-t a Tisztelet és Szabadság Párt. A barátságos és nyitott légkörű találkozón megállapodtak, hogy a néppárti frakció jövő heti ülésén a Tisza Párt képviselői megerősítik a frakcióba való belépési szándékukat, amelyet a frakció elnöke támogatólag fog döntésre előterjeszteni. Magyar Péter elmondta, hogy a Tisza Párt konstruktív, a magyar választók érdekeit képviselő módon fog dolgozni a Néppárti frakcióban és az Európai Parlamentben, hogy a lehető leghamarabb lezáruljanak azok az eljárások, amelyek akadályozzák az EU-s támogatások Magyarországra érkezését.



A megbeszélések során ismét egyértelművé vált, hogy ellentétben a kormányzati propaganda által sulykolt hazugsággal sem a Néppárt, sem annak frakcióvezetője, Manfred Weber nem háborúpárti. Manfred Weber ismét megerősítette, hogy a Fidesz által neki tulajdonított kijelentés a sorkatonaság bevezetésével kapcsolatban soha nem hangzott el, azt egyszerűen álhírnek minősítette - szögezte le a párt közleményében.



Utoljára öt évvel ezelőtt járt magasrangú néppárti delegáció Magyarországon, ezért ez a mai találkozás történelmi jelentőségű és egy új, gyümölcsöző kapcsolat kezdete - mondta Magyar Péter.