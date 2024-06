Voks 2024

Voks 24 - Vitézy Dávid: Karácsony Gergely elnézést kért kiszivárgott mondataiért

Karácsony Gergely elnézést kért kiszivárgott mondataiért, miszerint lapáttal fogja agyonverni vetélytársát, az LMP-Zöldek és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester-jelöltjét a kampányban - közölte Vitézy Dávid csütörtökön Facebook-bejegyzésében.



"Ma este a Partizánban Gulyás Mártonnak tett ígéretét betartva az adást követően visszahívott Karácsony Gergely főpolgármester, így végre sor került a választás estéjén általam kezdeményezett telefonbeszélgetésre" - írta a bejegyzésben Vitézy Dávid, aki Karácsony Gergely bocsánatkérését elfogadta.



"Nagyon bízom benne, hogy akármi is lesz a jogorvoslatok és az újraszámlálás végeredménye, a normális emberi hangnemet helyre tudjuk állítani. Minden erőmmel ezen leszek, hisz ez Budapest érdeke is, és ebben az irányban tett fontos lépésnek tekintem ezt a mai beszélgetést" - tette hozzá.



A bejegyzés szerint a választási jogorvoslatok kapcsán röviden ismertették egymással a közvéleménynek már bemutatott érveiket, ezügyben a pénteki újraszámlálás és a további esetleges jogorvoslati folyamatok végeredménye lesz döntő - írta.



Vitézy Dávid Karácsony Gergellyel azt is közölte, hogy akármelyikük is lesz a jogerős választási eredmény szerint a főpolgármester, elfogadja és tiszteletben fogja tartani. "Ha ő lesz az, minden nyilvános fórumon ki fogok állni amellett, hogy ő a megválasztott főpolgármester, ezt most közvetlenül is elmondtam neki" - írta Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid.