Vitézy Dávid: határidőig kezdeményezzük a szavazatok újraszámlálását

A csütörtöki határidőig kezdeményezni fogják a vasárnapi főpolgármester-választáson leadott szavazatok újraszámlálását - közölte Vitézy Dávid, a voksoláson a második legtöbb szavazatott szerzett főpolgármester-jelölt kedden a Facebook-oldalán.



Vitézy Dávid, aki az LMP-Zöldek és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület jelöltjeként indult a választáson, a bejegyzésében úgy fogalmazott: "csütörtökig lehet kezdeményezni a szavazatok újraszámlálását. Ezt meg fogjuk tenni."



Közölte: 76-szor annyi érvénytelen szavazat született, mint amennyi a "különbség köztünk Karácsony Gergellyel". Egy demokráciában az a minimum, ha ezután a szavazatokat újraszámolják, főleg, hogy számos rendszerszintű visszásságról kaptunk jelzést az érvénytelenné nyilvánított szavazatok kapcsán. Ezeket be fogjuk mutatni - írta a politikus.



Vitézy Dávid Facebook-bejegyzésében közölte: "Bármi is lesz az erre feljogosított szervek döntése, a jogerős döntést el fogom fogadni. Ha Karácsony Gergely győzelme jogerős lesz, gratulálni fogok neki - persze, ha addigra hajlandó felvenni a telefont, amit két napja nem sikerül, és ha addigra épp nem egy lapáttal akarja szétverni a fejem".



A politikus kitért arra is, "számtalan hazugságot" terjesztett és mondott róla az elmúlt hetekben Karácsony Gergely főpolgármester.



Hozzátette: "Karácsony Gergely mai interjújában a Telex által lejátszott hangfelvételen azt mondja, hogy lapáttal fogja szétverni a fejem ebben a kampányban. Az erre tett kísérleteit mindvégig éreztem, számtalan hazugságot terjesztett és mondott a főpolgármester rólam az elmúlt hetekben. Ahelyett, hogy bocsánatot kérne emiatt, a szokásos áldozatszerepbe helyezkedett - mint mindig".