Honvédelem

Újabb 13 Gidrán érkezik az MH Klapka György 1. Páncélosdandárhoz Tatára

Két részletben - kedden és szerdán - összesen 13 Gidrán harcjármű gördül be a tatai laktanya kapuján - jelentette be a honvédelmi miniszter az MTI-hez eljuttatott közleményben.



A Honvédelmi Minisztérium közleményében Szalay-Bobrovniczky Kristóf minisztert idézve azt írták: az új eszközöket a megújuló magyar tüzérséget jelentő vitéz Barankay József 1. Önjáró Tüzérosztály katonái veszik birtokba, akik az "Embert a Vasra! 2.0" kampány felhívására ez év februárban csatlakoztak a Magyar Honvédséghez.



A Törökországban gyártott Gidránok első körben Kaposvárra érkeztek, a rádiók beszerelése után további infokommunikációs eszközök beépítése, valamint szoftveres telepítés zajlott - számolt be a tárcavezető. Hozzátette: a rendszerbeállítást követően a harcjárművek a tatai dandár állományához kerülnek.



A dandárnál jelenleg meglévő tíz Gidrán a NATO többnemzeti előretolt szárazföldi harccsoport (FLF BG - Forward Land Forces Battle Group) alárendeltségében lévő tatai lövészszázadnál műveleti szolgálatot lát el.