Országgyűlés

OGY - A gyermekek védelmével kapcsolatos törvényeket módosíthat a parlament

Módosíthatja az alaptörvényt kedden az Országgyűlés. A képviselők szavaznak a gyermekvédelmi törvények módosításáról és az Alkotmánybíróság (Ab) új elnökéről is. Esküt tesz Hankó Balázs új kulturális és innovációs miniszter.



A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.



Délelőtt kivételes eljárásban tárgyalják és már kedden szavazhatnak az állam működését érintő egyes törvények módosításáról.



A terjedelmes törvényjavaslat egyebek mellett tartalmaz rendelkezéseket a kötelező egészségügyi szűrővizsgálatokról, egységes szabályozást hozna létre az iskolákba be nem vihető és korlátozottan bevihető tárgyakra és módosítja az online-szálláshely közvetítők kötelezettségeit.



A határozathozatalok között döntés lesz az Országgyűlés európai ügyek bizottsága "a baloldal magyar érdekkel szembeni brüsszeli politikai akcióinak" feltárását célzó vizsgálatáról.



A képviselők szavaznak a magyar fogyasztók és vállalkozások érdekében történő fellépésről szóló törvényjavaslatról, amely a monopolhelyzetben lévő szereplőkkel szemben a magyar kis- és közepes vállalkozások védelmét célozza.



Döntés várható a kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről szóló, ki nem hirdetett, az Alkotmánybíróság által alaptörvény-ellenesnek talál jogszabályról. A törvény állami tulajdonú kastélyok, kúriák, udvarházak tulajdonjogának átruházását vagy vagyonkezelésbe adását tenné lehetővé.



Határozhatnak az alaptörvény tizenharmadik módosításáról, amely egyebek mellett a köztársasági elnök kegyelmezési jogkörével kapcsolatban tartalmaz rendelkezéseket.



A képviselők elfogadhatják a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosítását, miszerint a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények nem évülnének el, az ilyen bűncselekmények elkövetőit nem lehetne feltételes szabadságra bocsátani. A jövőben akár két év börtönt is kaphatnak azok a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, akik elmulasztják jelezni, ha a gyermek veszélyeztetett helyzetben van.



Az Országgyűlés megválaszthatja az Alkotmánybíróság új elnökét, aki várhatóan Juhász Imre alkotmánybíró lesz. A testület élére azért kell új vezetőt választani, mert Sulyok Tamás korábbi elnök márciusban köztársasági elnök lett. Az Ab elnökéről a képviselők titkosan szavaznak, a megválasztásához kétharmados többségre van szükség.



Az Országgyűlés előtt esküt tesz Hankó Balázs új kulturális és innovációért felelős miniszter.