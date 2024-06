Voks 24

Magyar Péter: a Tisza Párt be fogja bizonyítani a magyar embereknek, hogy a politika lehet szép, igazságos és őszinte

A Tisza Párt be fogja bizonyítani a magyar embereknek, hogy a politika lehet szép, igazságos és őszinte - értékelte az önkormányzati és az európai parlamenti (EP-) választások eredményét Magyar Péter a Tisza Párt eredményváró rendezvényén hétfő hajnalban Budapesten. 2024.06.10 14:39 MTI

"Ma egy korszak lezárult, a jövő elkezdődött". A legnagyobb eredmény az, hogy ez a vég kezdete "a Fiatal Demokraták Szövetségének, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének" - fogalmazott a Tisza Párt EP-listavezetője.



Hiába "a sok, propagandára elégetett milliárd, hiába a háborús pszichózis, a gyűlöletpropaganda", a magyar emberek átláttak a szitán. A Fidesz soha ilyen gyenge eredményt nem ért el az EP-választásokon - jelentette ki, hozzátéve: nincs visszaút, ez a lejtő, amin korábban Gyurcsány Ferenc is elindult, ezen fel lehet gyorsulni.



Magyar Péter szerint ebben a helyzetben eldöntheti a Fidesz, amely "elvesztette az emberek bizalmát", hogy a következő hónapokban előrehozott választásokat rendezzenek-e Magyarországon. Annál is inkább - folytatta -, mert "a költségvetés helyzete miatt megszorítások jönnek Magyarországon", kérdés, hogy ez túlélhető-e.



Az is ambivalens helyzet, hogy megsemmisült pártoknak még van országgyűlési képviselete Magyarországon. Ezeknek a pártoknak semmilyen ajánlatuk nem volt és nem is lesz - fűzte hozzá.



Úgy fogalmazott: a Fidesz kezében van a döntés, hogy kihasználják-e a hátralévő két évet arra, hogy "továbbra is kirabolják a hazájukat".



Kérdésekre válaszolva közölte: nincs döntés arról, hogy beül-e a Fővárosi Közgyűlésbe vagy az Európai Parlamentbe. Emlékeztetett, korábban azt nyilatkozta, hogy nem ül be az Európai Parlamentbe, de erről sincs döntés, majd a párt eldönti.



Az Európai Parlamentben a Tisza Párt a néppárti frakcióba fog beülni. Ezzel kapcsolatban Manfred Weber frakcióvezetővel a múlt héten volt egy informális telefonbeszélgetése és abban maradtak, hogy az eredmények beérkezése után megküldik a hivatalos jelentkezésüket, és talán már a jövő héten csatlakozhatnak is a frakcióhoz - mondta Magyar Péter.