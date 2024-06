Voks 24

Toroczkai László: négy politikai erő fogja eldönteni, hogy 2026-tól merre tart Magyarország

Úgy látszik, hogy vidéken már a második legerősebb politikai erővé váltak, ugyanis a vármegyei közgyűlésekben rendre a második helyen szerepel a Mi Hazánk Mozgalom. 2024.06.10 13:35 MTI

Négy politikai erő maradt állva a 2024-es önkormányzati és európai parlamenti (EP) választások után, a Fidesz-KDNP, a Tisza Párt, a DK-Párbeszéd-MSZP pártszövetség és az önállóan induló Mi Hazánk Mozgalom; ezek a politikai erők fogják meghatározni Magyarország sorsát, a többi párt elvérzett - mondta a Mi Hazánk Mozgalom elnöke hétfőn hajnalban a választások eredményét értékelve budapesti sajtótájékoztatóján.



Toroczkai László közölte, bár még nem tudják a pontos végeredményeket, de az már biztosnak látszik, hogy a legfontosabb céljaikat maradéktalanul elérték: bejutottak az Európai Parlamentbe. Egy mandátumot biztosan szereztek - jegyezte meg.



Az önkormányzati választáson elért eredményeikre utalva kijelentette, úgy látszik, hogy vidéken már a második legerősebb politikai erővé váltak, ugyanis a vármegyei közgyűlésekben rendre a második helyen szerepel a Mi Hazánk Mozgalom.



A pártelnök becslései szerint, már több mint 100 új képviselőjük van. "Ez óriási dolog, nem is tudom, hol találunk majd termet hogy összeüljünk az összes képviselőnkkel, olyan sokan lettünk hirtelen" - fogalmazott Toroczkai László.



Fontos előttük álló feladatnak nevezte, hogy a budapestiekkel is megismertessék a víziójukat, jövőképüket. Ugyanakkor minél hamarabb Brüsszelbe is kell utazniuk, hogy a szövetségeseikkel elkezdjék a tárgyalásokat az együttműködésről - tette hozzá. Kiemelte a német AfD-t, amely második lett az EP választásokon.



Miközben a közeljövőben rájuk váró munkát és feladatokat sorolta, minden idők "legaljasabb, legtöbb szélhámosságát" adó kampányának minősítette a most lezárult választási időszakot.



Törekvéseik és céljaik közül kiemelte, a 2026-os parlamenti választásokon való sikeres szereplést: "mindenki meg fogja látni mire vagyunk képesek a következő másfél esztendőben" - húzta alá. Hozzátette, az igazi munka csak ezután kezdődik.