Voks 24

Voks 24 - Főpolgármester - eredmény (100 százalék)

Budapesten a főpolgármester-jelöltek sorrendje a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint, a szavazatok 100 százalékos feldolgozottságnál a következő:



1. Karácsony Gergely (DK-MSZP-Párbeszéd- ZÖLDEK) - 47,53 százalék (371 467 szavazat)



2. Vitézy Dávid (Vitézy Dáviddal Budapestért-LMP - Zöldek) - 47,49 százalék (371 143 szavazat)



3. Dr. Grundtner András (Mi Hazánk) - 4,98 százalék (38 943 szavazat)

Vitézy Dávid: biztosan újraszámlálják a főpolgármester-választás szavazatait

Az érvénytelen szavazatok kirívóan magas száma miatt nem lehet még végeredményt hirdetni a főpolgármester-választáson, biztosan újraszámlálják a voksokat - jelentette ki az LMP-Zöldek és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester-jelöltje a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európai Parlament (EP) tagjainak választása után, hétfőre virradóra a fővárosban.



Vitézy Dávid közölte: több mint 22 ezer érvénytelen szavazat látszik a Nemzeti Választási Iroda honlapján, ezért meggyőző fölénybe senki nem kerülhet. Jelezte, ezt riválisának, Karácsony Gergelynek is el akarta mondani, de nem tudta elérni őt telefonon.



Az eredmények azt mutatják, hogy Budapest vibráló demokrácia - jelentette ki Vitézy Dávid. Úgy értékelt: bár egyelőre nem tudni, ki lesz a főpolgármester, számukra óriási győzelem született: megmutatták, "van értelme annak, hogy programokkal, Budapestről szóló vízióval, érdemi, és a budapestiekről szóló ügyekkel" indítottak kampányt.



Köszönetet mondott mindenkinek, aki elment szavazni, és ezzel hozzájárult a főváros jövőjéről szóló döntéshez és egy "sokszínű új közgyűlés" kialakításához. Külön köszönetét fejezte ki azoknak, "akik a változásra szavaztak, akik kimutatták, hogy van főpolgármester-váltó hangulat, hogy nem elégedettek a budapestiek az elmúlt évek fővárosi politikájával".



Megköszönte továbbá a sok száz aktivistának és önkéntesnek, akik felhívták a fővárosiak figyelmét arra, hogy "Budapestet lehet jobban irányítani, a mainál akár jóval nagyobb sebességgel fejleszteni".



"Óriási győzelem, hogy idáig eljutottunk, színes választói közösség adta nekem a bizalmát, és ezt a bizalmat szeretném megszolgálni, lehetőleg főpolgármesterként végre fejlődő pályára állítani Budapestet" - fogalmazott Vitézy Dávid.



Ungár Péter, az LMP társelnöke az érvénytelen szavazatok vélhető okáról megjegyezte: volt olyan politikai szereplő, aki ilyen voksolásra biztatta szimpatizánsait, és a visszalépés miatt is lehettek érvénytelen szavazatok.



A Vitézy Dáviddal kötött szövetséget nagyon sikeresnek, a szereplést az EP-választáson sikertelennek értékelte.



Kiemelte, hogy Vitézy Dávid "szinte kétszer annyi szavazatot kapott, mint a fővárosi Fidesz-lista", ez is azt mutatja szerinte, hogy "sok baloldali, liberális és zöld szavazó is" támogatta őket; "ez egy tág és programalapú koalíció".