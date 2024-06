Voks 24 - Kilencedik alkalommal választ önkormányzatokat az ország és ötödik alkalommal EP-képviselőket

Voks24-EP-önkormányzati

A rendszerváltozás óta kilencedik alkalommal tartanak Magyarország 3177 településén önkormányzati választásokat vasárnap, és ötödik alkalommal választja meg az ország az Európai Parlament (EP) magyar tagjait. 2024.06.09 05:05 MTI

Az önkormányzati választásokon három főpolgármester-jelölt és 7578 polgármesterjelölt indul. A tízezernél kevesebb lakosú településeken - ahol egyéni listán választják a képviselőket és minden választópolgár annyi jelöltre szavazhat, ahány tagú a testület - 33 384 jelölt indul a 14 528 képviselői helyért.



A 166, tízezernél több lakosú településen vegyes választási rendszerben, egyéni választókerületben és kompenzációs listán juthatnak a jelöltek mandátumhoz. Az egyéni választókerületekben az 1586 helyért 6733-an indulnak, a települési kompenzációs listákon - amelyekre a választók közvetlenül nem szavaznak, ezeket a mandátumokat a vesztes jelöltekre leadott töredékszavazatok alapján osztják szét - 640 listán 6031 jelölt indul. A 381 vármegyei közgyűlési mandátumért 1611-en indulnak 108 listán. A 10 fővárosi listán 319 jelölt van, a fővárosi listáról 32 mandátum szerezhető.



A választás egyfordulós, és az nyer, aki a legtöbb szavazatot kapja. Mivel nincs eredményességi küszöb, akár egyetlen szavazattal is polgármesterek vagy képviselők lehetnek a jelöltek.



Jelöltek hiányában elmarad a polgármester- és képviselőválasztás a Vas vármegyei Bozsokon.



A települési önkormányzati választáson a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok vehetnek részt: szavazhat 7 millió 680 ezer magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár, mintegy 35 ezer menekültként elismert, illetve a huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező és az Európai Unió más tagországának magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgára, ők mintegy 137 ezren vannak.



Ellentétben az EP-választás névjegyzékével, ahol kérniük kell, ha a magyar listákra kívánnak szavazni, az önkormányzati választás névjegyzékére az EU más tagországának magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárai automatikusan felkerültek. Több mint 43 ezren kérték, hogy a bejelentett tartózkodási helyükön szavazhassanak az önkormányzati választáson. Az önkormányzati választáson nincs lehetőség a külképviseleten szavazásra.



Az önkormányzati választással egy időben a nemzetiségiek is megválasztják a települési, vármegyei és országos önkormányzatok tagjait. Vasárnap 2147 települési szintű választást tartanak a nemzetiségi választópolgárok, emellett 64 területi és 13 országos választás is lesz. A nemzetiségiként regisztrált választópolgárok ugyanabban a szavazókörben szavazhatnak a települési, területi (vármegyei, fővárosi), illetve országos nemzetiségi önkormányzatokra, ahol a helyi önkormányzati képviselőkre és polgármesterekre. A nemzetiségi névjegyzékben 345 ezren szerepelnek, közülük valamivel több mint 14 ezren indulnak jelöltként.

Az EP-be Magyarország 21 képviselőt küldhet, a választáson az ország területe egy választókerületet alkot. A választásra tizenegy pártlistát vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság: listát állított a Megoldás Mozgalom, az LMP - Magyarország Zöld Pártja, a Demokratikus Koalíció - Magyar Szocialista Párt - Párbeszéd-Zöldek, a Második Reformkor Párt, a Mindenki Magyarországa Néppárt, a Momentum Mozgalom, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt, a Jobbik - Konzervatívok, a Tisztelet és Szabadság Párt, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Mi Hazánk Mozgalom.



A listák a rájuk leadott szavazatok arányában kapnak mandátumot, de nem kaphat mandátumot az a lista, amely nem kapja meg a leadott érvényes szavazatok legalább 5 százalékát.



Az EP-választáson választójoga van mintegy 7 millió 672 ezer, Magyarországon lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárnak, közülük csaknem 68 ezren jelezték, hogy a szavazás napján a lakóhelyüktől eltérő, más magyarországi településen kívánnak szavazni. A magyarországi lakóhellyel rendelkező, de a szavazás napján nem Magyarországon tartózkodó magyar állampolgárok 99 ország 147 magyar külképviseletén adhatják le voksukat az EP-választáson; 21 500-an jelezték, hogy külképviseleten szavaznának. Választójoga van továbbá az EU más tagállamának magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező választópolgárának (amennyiben magyar listára kíván szavazni), ezt 4635-en kérték. Választási regisztráció után levélben szavazhat csaknem 127 ezer magyar állampolgár, akinek sem Magyarországon, sem az EU más tagállamában nincs lakcíme.