Voks 24 - Ez a két értelmes főpolgármester-jelölti program van

Karácsony Gergely főpolgármester, a Párbeszéd-Zöldek-DK-MSZP főpolgármester-jelöltje a budapestiek életminőségének javítását jelölte meg fő célkitűzéseként, míg Vitézy Dávid, az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester-jelölje a Partizán Youtube-csatorna péntek esti vitaműsorában azt hangsúlyozta, hogy pártpolitikai csatatér helyett fejlesztésre lenne szükség Budapesten. Szentkirályi Alexandra, a kormánypártok jelöltje nem vett részt a vitán.



Karácsony Gergely a vita kezdetén olyan politikusként jellemezte magát, aki zöld, baloldali, liberális, valamint a konzervatív értékekre is nyitott, és azt gondolja, hogy Budapestnek és Magyarországnak egy olyan hellyé kell válnia, amely zöldebb és egyenlőbb. "Egy olyan hellyé, amely nem a kizsákmányolásra épít" - fogalmazott. Kiemelte: mindenki szeretne teljesebb értékű, egészségesebb, hosszabb életet, és ezért ebből vezeti le azt, hogy mit kell tennie a főpolgármesternek, milyen szakmai intézkedéseket kell meghoznia, valamint milyen viszonyt kell kialakítani a kormánnyal.



"Egy olyan politika honosodott meg Magyarországon az elmúlt 14 évben, egy olyan politikai rendszer épült fel, ami azokat az értékeket, amelyeket én a budapestiekkel közösen szeretnék megvalósítani, alapvetően megkérdőjelezi, gyűlöli" - fogalmazott a főpolgármester, aki hangsúlyozta azt is: soha nem keresi a konfliktust, de, ha kell, vállalja is azt Budapest fejlesztésének érdekében.

Vitézy Dávid magáról szólva kiemelte: nem pártpolitikus és szerinte a budapesti pártpolitikát kell leváltani, amelyhez az ő programja biztosít lehetőséget. Bírálta Karácsony Gergelyt többek között azért, hogy több választási ígéretét nem valósította meg és főpolgármesteri pozíciót saját politikai céljaira használta fel. Szerinte "nem fér bele", hogy Karácsony Gergely személyeskedő megjegyzésekkel bírálja a miniszterelnököt. Vitézy Dávid felrótta azt is, hogy miközben Karácsony Gergely folyamatosan panaszkodik a lejárató kampányokra, ő is ezt alkalmazza. Szerinte a főpolgármesternek nem országos pártpolitikai célokat kell vívnia, hanem Budapest fejlesztésével kell foglalkoznia.



Vitézy Dávid felidézte azt az öt évvel ezelőtti vitaműsort, amely szerint Karácsony Gergely akkor azt vállalta, hogy nem indul újra, ha nem lesz minden önkormányzati épület akadálymentes a főpolgármesteri ciklusában. Erre hivatkozva azt kérdezte Karácsony Gergelytől, hogy akkor most visszalép-e?

Karácsony Gergely elismerte, nem mindegyik, de az önkormányzati épületek 70 százaléka akadálymentes, és azt mondta: "nekem is lehetnek rossz válaszaim", de az elmúlt öt évben Budapest az akadálymentesítés szempontjából a legnagyobb lépést tette, mint korábban bármikor. A főpolgármester szerint ha Vitézy Dávidot "nem rúgják ki a kormányból", akkor most nem főpolgármester-jelölt lenne, hanem államtitkár. Az országnak és Budapestnek a legnagyobb problémája az a hatalom, amelyet Vitézy Dávid több mint tíz éven keresztül szolgált - mondta.



Vitézy Dávid a Fővárosi Közgyűlés működéséről úgy fogalmazott, hogy az jelentősen átalakul, mert a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület-LMP listája, a Tisza Párt és a Kétfarkú Kutyapárt többséget szerezhet. Megjegyezte, hogy a Karácsony Gergely vezette DK-MSZP-Párbeszéd listáján olyanok szerepelnek, mint Hagyó Miklós egykori főpolgármester-helyettes volt kabinetfőnöke, Horváth Csaba, aki ellen eljárás folyik zuglói parkolási ügyben, valamint Trippon Norbert, akinek az "ügyeivel tele van az ellenzéki sajtó is". Felvetette azt is: a DK azt képviseli a kampányban, hogy Magyarország ne kapja meg az uniós forrásokat, miközben Karácsony Gergely uniós források felhasználásával megvalósuló beruházásokat ígér.



Karácsony Gergely szerint a nagy különbség közöttük az, hogy ő a pártokat, amelyekkel szövetségben van, arra használja, hogy végre tudja hajtani a programját, majd Vitézy Dávidnak címezve úgy fogalmazott: "az a helyzet, hogy a te főpolgármesterséged ennek pont a fordítottja. Téged pártok használnak arra, hogy a politikai térképen valahogy megkapaszkodjanak". Szerinte Vitézy Dávidnak tisztáznia kell a viszonyát az elmúlt tizennégy évhez, és a rendszerhez. Vitézy Dávid korábbi szavaira hivatkozva azt mondta, "ha valaki azt gondolja, hogy Észak-Koreát szolgálta és Dél-Koreában elindul a választáson, akkor tartozik egy elnézéskéréssel.



A főpolgármester szerint elég veszélyes összeférhetetlenség az, hogy van az ellenzéki politikában egy oligarcha, aki finanszírozza Vitézy Dávid kampányát és beküld egy frakciót a Fővárosi Közgyűlésbe, miközben a budapesti ingatlanpiac kulcsszereplője.

Vitézy Dávid a pártpolitikai hovatartozását érintő megjegyzésekre úgy reagált, hogy a 101 pontos programja mentén kíván dolgozni főpolgármesterként. Hangsúlyozta, hogy határozottan elutasítja a kormány Rákosrendezőre tervezett beruházását, amelyet "Maxi Dubaj terv"-nek nevezett. Nem támogatja a kínai reptéri vonat beruházását sem és nem ért egyet a Városliget további beépítési terveivel sem - emelte ki. Ugyanakkor együttműködne a kormánnyal a HÉV-vonalak felújításában és a centrumkórházak építésében.



Bírálta a fővárosi útfelújításokat, közölte, hogy tavaly csupán a fővárosi utak 0,6 százalékát sikerült felújítani. Elmondta, hogy megtízszerezné az útfelújításokra szánt forrásokat.



Erre reagálva Karácsony Gergely elmondta, az elmúlt években a koronavírus-járvány, az energiakrízis és a kormányzati megszorítások 365 milliárd forintot vettek el a fővárosi önkormányzat költségvetéséből. Egyetért azzal, hogy nagyon rossz állapotban van az úthálózat, de ezzel együtt is a közösségi közlekedés dinamikusan fejlődött, valamint történelmi jelentőségűnek nevezte a tarifaközösség létrejöttét.