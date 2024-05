Illegális bevándorlás

Bakondi György: a balkáni útvonalon átterelődés figyelhető meg Szlovénia és Horvátország irányába

A rendvédelmi szervek, a műszaki akadályrendszer és a szerb-magyar együttműködés hatására az illegálisan Európába érkezők útvonalában átterelődés figyelhető meg Szlovénia és Horvátország irányába - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 Mokka című műsorában pénteken.



Bakondi György kiemelte, hogy így is 1300 határsértőt és 26 embercsempészt fogtak el idén. Ez a szám a tavalyihoz képest jelentős csökkenést mutat, de mégis nagyon sok, mert "békeidőszakban" egész évben szokott ennyi lenni.



Elmondta, hogy a Törökországból Görögországba érkező illegális bevándorlók számának növekedése ugyanolyan intenzív, mint korábban.



Kitért arra, hogy a Spanyolországba, elsősorban a Kanári-szigetek felé irányuló mozgás nagyon nagy, és erős az olasz partoknál is. Olaszország most kezdi bevezetni az úgynevezett albán modellt: a tengeren összeszedett migránsokat Albániába szállítják és ott bírálják el a menedékkérelmüket - mondta.



Bakondi György hangsúlyozta, hogy a "tömeges, erőszakos, nagy létszámban érkező, a szervezett bűnözés által a határra szállított, nagyon gyakran erőszakot alkalmazott migránsokkal szemben műszaki akadályrendszer nélkül sikeresen nem lehet fellépni".



A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója megemlítette, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke a Litvániában megépült kerítésről úgy fogalmazott, az a demokráciát védelmezi.



"Az a kerítés valószínűleg egy jó kerítés, a mi kerítésünk egy nem jó kerítés" - mondta, hozzátéve, hogy miközben a migrációs paktumot nagyon jónak nevezik, a külső határokat őrzik, Litvániában a kerítés a demokráciát is védi, addig Magyarország esetében "napi 6 millió forint bírsággal tulajdonképpen az európai határokat védő magyar rendőröket hátba támadják. Ez furcsa, az eltérő mércékkel történő megítélésnek a biztos jele" - jelentette ki.



Közölte, hogy a magyar határőrizeti gyakorlat miatt, miszerint Magyarország visszaküldi a migránsokat a határ túloldalára és az Európai Unión kívül nyújthatják be menedékkérelmüket, az Európai Unió Bírósága büntetést fog kiszabni. A határozatot június 9-e után hirdetik ki.



Bakondi György szerint fontos lesz a június 9-i választás eredménye, az Európai Parlament és az Európai Bizottság összetétele, mivel ez jelentősen befolyásolja a háborús helyzettel kapcsolatos európai uniós politika felülvizsgálatát, a békére törekvés kialakítását, az illegális migráció kezelését, beleértve "az elhibázott migrációs paktumot".



Elmondta, hogy az európai emberek biztonságát leginkább szolgáló megoldásokra két javaslata volt a magyar kormánynak. Az egyik, hogy az EU területén kívül nyújtsák be a menedékkérelmüket a bevándorlók és csak az jöhessen be, ami megkapta a menekültstátuszt. A másik szerint a határt őrizni kell, hogy illegálisan, jogellenesen, bűnözők segítségével ne lehessen átlépni. Ha ezt sikerülne megvalósítani, nagy lépés történne - emelte ki.