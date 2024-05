Adományozás

Mészáros Lőrinc betegszállító kisbuszt adományozott a bicskei szociális intézménynek

2024.05.28 20:05 MTI

Mészáros Lőrinc - magánemberként - speciális betegszállító kisbuszt adományozott kedden a bicskei Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központnak.



Az ünnepélyes átadón Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa hangsúlyozta, hogy szívesen támogatja a környékbeli embereket, akik segítségre szorulnak, hiszen maga is szegény családból származik, így tudja, mi az a nélkülözés. "A Jóisten sokat adott nekem, ebből megpróbálok jelentős mértékben visszaadni a rászorulóknak" - fogalmazott, hozzátéve: ezért is hozott létre cégcsoportja több alapítványt, amelyek éves szinten több mint egymilliárd forintot adományoznak országszerte.



Az üzletember megemlítette, hogy felcsúti és lokálpatrióta, de bicskeinek is érzi magát, hiszen lakott életvitelszerűen a városban, ezért kiemelten figyelemmel követi a város gyarapodását. Jelezte, hogy Bicske esetében korábban egy új tűzoltóautó megvásárlását támogatta, most pedig a kisbusszal a mozgásukban korlátozott emberek mindennapjain igyekszik könnyíteni.



Bálint Istvánné (Fidesz-KDNP) polgármester elmondta, hogy önkormányzati intézményük egy több mint tízéves járművel végezte eddig a feladatát, és félő volt, hogy az autó elromlik. Emiatt kétszer pályáztak új autóra, de nem jártak sikerrel, ezért kért segítséget Mészáros Lőrinctől, aki azonnal igent mondott és segített.



Szabó Ágnes, az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ intézményvezetője közölte, hogy napi munkájuk során többek között fogyatékossággal élők szállítását végzik egészségügyi intézményekbe, gyógyszertárba vagy boltba. Megjegyezte: olyanoknak segítenek nap mint nap, akik helyzetükből adódóan elszigetelten élnek, kiszolgáltatottak. E nehézségeket igyekeznek enyhíteni az új járművel is, amely minden extrával felszerelt, biztonságos szolgáltatást garantál számukra a jövőben.



Az MTI kérdésére elmondta, hogy a kilencszemélyes Volkswagen Caravelle kisbusz speciálisan átalakított, a kerekesszékesek biztonságos szállítását ötpontos rögzítés segíti, és a ki- és beszállást megkönnyítendő elektromos rámpával és lépcsővel is felszerelt.