Oktatás

Hankó Balázs: az Erasmus+ ajtókat zár

Az Erasmus+ nem ajtókat nyit, hanem ajtókat zár, amikor jogalapot nélkülöző, diszkriminatív és igaztalan módon zár ki 200 ezer magyar felsőoktatásban lévő diákot, 20-20 ezer oktatót és kutatót európai programokból - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára kedden Az Erasmus+ ajtókat nyit című budapesti konferencián.



Hankó Balázs kiemelte: a magyar felsőoktatás pénzügyi, szervezeti, munkáltatói és akadémiai szempontból egyaránt az Európai Unió legautonómabbjai közé tartozik.



Az államtitkár arról beszélt, hogy a felsőoktatás szabályozása nemzeti hatáskör, a források elosztása Brüsszelben történik. "Mindazokat a módosítási javaslatokat, amelyeket Brüsszel 2022-ben megfogalmazott, a vonatkozó felsőoktatási szabályozások tartalmazzák. Az új modellben kezeltük a kuratóriumi tagok összeférhetetlenségének kérdését. Álszent módon olyan diktátumot fogalmaztak meg, hogy a magyar egyetemek fenntartó testületét, rektorait, professzorait kell kizárni".



"A kormány által elindított Pannónia program nemcsak Európára, hanem a világra is ajtókat nyit, és szabályozásában az Erasmus+ helyett megoldja a felsőoktatásban lévő kreditelismerést. Céljaira 10 milliárd forintot fordítunk, hogy az Erasmus+ által biztosított, és most Brüsszel által kizárt évi 4500-5000 helyett legalább 8000 diák, oktató ás kutató jusson el a világ vezető egyetemeire" - hangsúlyozta Hankó Balázs a Tempus Közalapítvány konferenciáján.



Arra is kitért, hogy az éves szinten jelenleg 10 ezer fős csereprogramot 20 ezresre emelik. "Hiszünk abban, hogy a hazai szabályozás nemzetközi tapasztalatokon, a legjobb gyakorlatokon a magyar versenyképesség erősítése érdekében zajlik. Készen állunk az együttműködésre, arra, hogy fiataljaink érdekében közösen tudjuk" megvalósítani mindazt, ami az EU alapító atyái számára a lényeget jelentette: együttműködést, kapcsolatokat, értékközösséget - mondta Hankó Balázs.



Köszöntőjében Zupkó Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletvezetője, valamint Czibere Károly, a Tempus Közalapítvány kuratóriumi elnöke egyaránt optimizmusát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az európai intézmények és a magyar kormány közötti egyeztetések sikeresen zárulnak, és a Erasmus+ programot, amely 1987 óta támogatja az egyetemi együttműködéseket, újra igénybe vehetik a hazai diákok és kutatók.



Az egész napos konferencián átadják az Erasmus+ nívódíjakat.