Közlekedés

Már több mint egymillió jegyet adtak el a BKK digitális fizetési szolgáltatásával

Már több mint egymillió jegyvásárlás történt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) digitális fizetési szolgáltatásan, a Budapest Pay&GO-n - közölte a vállalat hétfőn az MTI-vel.



Azt írták, a rendszer lényege, hogy egy mozdulattal lehet vonaljegyet vásárolni és egyben jegyet érvényesíteni, mindehhez pedig csak bankkártya vagy okoseszköz szükséges.



A technológiának köszönhetően nem kell regisztrálni sem applikációban vagy egyéb online felületen, sőt papírjegyet sem kell magunknál tartani - tették hozzá.



A BKK tapasztalatai alapján egyre többen próbálják ki a rendszert, jelenleg a budapesti repülőtéri járatokon utazók 34 százaléka, az M1-es metróval közlekedők közül pedig minden harmadik jegyvásárlás történik a Pay&GO-n keresztül.



"Örömmel látjuk, hogy ez a nemzetközi szinten is bevált és jól működő, papírmentes digitális megoldás itthon is egyre népszerűbb. A BKK eltökélt célja, hogy a jövőben is további lépéseket tegyen a digitális fejlesztések területén, amellyel még egyszerűbbé, vonzóbbá és versenyképesebbé válik a közösségi közlekedés. A Budapesti Közlekedési Központ a 100E autóbuszon és az M1-es metrón zajló tesztidőszak végén kiértékeli az eredményeket, és azok ismeretében dönt a további fejlesztési irányokról - mondta a közlemény szerint Diószegi Ágnes, a BKK ügyfélkapcsolati és értékesítési vezérigazgató-helyettese.