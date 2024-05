Világvége

139 tonna tartós élelmiszert gyűjtött rászorulóknak egy hétvégén az Élelmiszerbank

139 tonna élelmiszeradományt gyűjtött rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank Egyesület hétvégi jótékonysági akcióján, ami az ország 104 településének 213 Tesco, ALDI és Auchan áruházában zajlott. Az adományozott mennyiség majdnem másfélszerese a tavaly felajánlottnak, így csaknem 28 ezer rászoruló kaphat segítő csomagot a következő hetekben.



A pénteken és szombaton zajló élelmiszergyűjtés végeredménye összességében 46 százalékkal magasabb, mint a tavaly májusi összefogáskor volt: a növekedés oka, hogy idén tizenhárommal több áruház csatlakozott a kampányhoz, illetve hogy most nem befolyásolták ársapkák és mennyiségi korlátozások a felajánlható termékek körét - közölte az egyesület hétfőn az MTI-vel.



Budapest és Pest vármegye mellett Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun vármegyékben gyűlt össze a legtöbb adomány - írták a közleményben.



A tájékoztató szerint a vásárlók ezúttal is lisztből ajándékozták a legtöbbet, amely a felajánlások majdnem ötödét tette ki, továbbá tésztát, rizst, tésztaszószt és konzervet adományoztak a legtöbben. A felajánlások között 13 tonnányi édesség és bébiétel is érkezett.



Az adományokat az Élelmiszerbank az egyes áruházak környékén működő karitatív szervezetek közreműködésével juttatja el a rászorulókhoz a következő hetekben: összesen 27 800 darab, egyenként ötkilós csomagot osztanak ki - áll a közleményben.