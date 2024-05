Belföld

Az LMP további kérdésekre vár választ az orosz metrókocsik ügyében

Az LMP további kérdésekre vár választ a BKV-tól a felújított orosz metrókocsik ügyében. Gál József, az LMP szóvivője hétfői sajtótájékoztatóján felidézte: az LMP április elején először Draskovics Tiborhoz, a BKK igazgatósági elnökéhez fordult, aki a BKV-hoz irányította a pártot. Ezután kikérték a BKV-tól a tender teljes dokumentumát. Kiderült ugyanakkor, hogy az általuk hozzáférhetővé tett dokumentumok meglehetősen hiányosak, a fontos részleteket nem közölték.



Ezért további kérdéseket küldtek a BKV-nak: kíváncsiak arra, hogy kik ültek a cég bírálóbizottságában, amikor minden indulót kizártak, kivéve az oroszt. Azt kérik Bolla Tibortól, a BKV vezérigazgatójától, hogy a bírálóbizottsági tagok megnevezésén túl azt is közölje, azok milyen kapcsolatban álltak a BKV-val.



Kitért arra, hogy az orosz Metrowagonmash 40-ről 30 százalékra csökkentette a hibás teljesítési felelősség felső határát. Ki és milyen megfontolásból hozta meg a Metrowagonmashnak kedvező döntést, érte-e ezügyben bármilyen tulajdonosi vagy más külső befolyás a BKV Zrt-t? A szerződésben szereplő kötbérigények közül melyeket és milyen jogcímen érvényesítette eddig? - sorolta kérdéseit az LMP-s politikus.



Felszólította a BKV-t arra is, nyilatkozzon, pontosan milyen szerződéses kötöttségre alapozza azon állítását, hogy az orosz metrókocsik klimatizálására csak a Metrowagonmash hozzájárulása alapján kerülhetne sor.



A szóvivő úgy fogalmazott: Tarlós István "gyengekezű főpolgármesterként" hagyta, hogy a Fidesz az orosz lobbiérdekeket kiszolgálva felülről ráerőltesse az egy roppant előnytelen szerződéssel felújítottnak mondott metrókocsikat Budapestre.



Rámutatott: új kocsik helyett úgymond felújítottak érkeztek, amelyekhez nem járt klímaberendezés. Ez nyáron elviselhetetlenné teszi az utazást a 3-as metróvonal szerelvényein - jegyezte meg az LMP-s politikus.



Karácsony Gergely főpolgármester hiába ígérte, hogy kivizsgálja a történteket, a felállított, Momentum által vezetett vizsgálóbizottság munkája nem hozott eredményt. Gál József összegzése szerint az orosz metrókocsifelújítás ügyét a két pártpolitikai oldal közösen söpörte a szőnyeg alá.



Megjegyezte azt is, az LMP két levélváltásból többet tudott meg a metrószerelvények felújításának hátteréről, mint a momentumos vizsgálóbizottság négy és fél év alatt.