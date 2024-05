Katasztrófavédelem-szúnyogirtás

OKF: kilenc vármegyében, csaknem ötvenezer hektáron gyérítik a szúnyogokat

Kilenc vármegye 197 településén, összesen csaknem ötvenezer hektáron gyérítik a szúnyogokat ezen a héten - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).



Tájékoztatásuk szerint a Szigetközben, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Tisza menti településein, valamint a Tisza-tó térségében földi járműről permetezik a vérszívók elleni készítményt az esti, éjszakai órákban; Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Heves és Pest vármegye több településén is fellépnek a szúnyogok ellen.



A kezeléseket platós gépjárműre rögzített berendezéssel végzik el, a legtöbb helyen úgynevezett ULV eljárást alkalmaznak, amelynek során a permetszert nagyon kis mennyiségben - hektáronként alig több mint fél liter - apró cseppekre porlasztva juttatják ki a szakemberek - írták, hozzáfűzve, a készítmény az alacsony dózisnak köszönhetően csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérűekre, így emberre, háziállatokra nem jelent veszélyt.



Az érintett önkormányzatok a tervezett munkáról egyedi értesítést kapnak, majd a kezelések pontos időpontjáról tájékoztatják a lakosságot is - jelezte az OKF.



Beszámoltak arról, hogy a Szigetközben a korábbi esőzések, a Tisza mentén pedig a folyó megemelkedett vízszintje miatt számos területen alakultak ki szúnyogtenyészőhelyek, és az egyre melegebb időben megkezdődött a kifejlett szúnyogok rajzása. Az elmúlt hetekben a szakemberek folyamatosan végeztek szúnyoglárvák elleni kezeléseket a vizes élőhelyeken, és Békés megyében, a Körösök holtágain továbbra is légi, biológiai módszerrel védekeznek a szúnyoglárvák ellen - tudatták.



Közölték: a szúnyoggyérítés helyszíneiről és időpontjairól az OKF honlapján, a szúnyogok elleni védekezésről általánosságban pedig a Nemzeti Népegészségügyi Központ weboldalán található bővebb információ.