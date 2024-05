Közlekedés

Közösségi kerékpárrendszert adtak át Tatabányán

Tatabányán átadták a T-Bike közösségi bérkerékpáros rendszert 25 hagyományos és ugyanennyi elektromos rásegítésű járművel - ismertette sajtótájékoztatóján a város polgármestere.



Szücsné Posztovics Ilona (Összefogás Tatabányáért) elmondta, a városban hat állomást létesítettek, a rendszerben - az idősebbekre is gondolva - elektromos kerékpárok is igénybe vehetők. A beruházás 150 millió forintból valósult meg.



A tatabányai fejlesztés egy nagyobb, levegőminőség javítását célzó projekt része, melyben nyolc régió tíz településén valósítanak meg beruházásokat - ismertette a polgármester.



Oroszlány, Tata és Tatabánya térségében az elmúlt években csaknem hatvan kilométernyi kerékpárút épült. Tatabányán az ipari park üzemeit is bekötötték a hálózatba.



A vármegyeszékhelyről kerékpárral el lehet jutni Oroszlányba, továbbá a kamalduli remeteség majki műemlékegyüttese és a bányászati múzeum felé. Tatabányáról Tatán át pedig Dunaalmásig vezet útvonal, amely csatlakozik az EuroVelo 6 nemzetközi hálózathoz.