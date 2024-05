Hulladékgazdálkodás

MOHU átadta az első új hulladékudvarát Esztergomban

Esztergomban átadták a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. első új hulladékudvarát, ahol a lakosság 40 féle hulladékot adhat le ingyenesen, a hét hat napján - mondta el a cég vezérigazgatója a helyszínen.



Pethő Zsolt hozzátette, a társaság a következő 10 évben további 82 új hulladékudvart épít országszerte.



A visszaváltási rendszerrel kapcsolatban elmondta, hogy több mint 2000 helyszínen, boltokban már ott vannak az automaták. A MOHU még az idén 1500 textilgyűjtő automatát helyez ki, ezek száma később 5000-re, vagy 6000-re is bővülhet - ismertette a vezérigazgató.



Pethő Zsolt szólt arról is, hogy jövőre adják át első szuperválogatójukat, mely robottechnikával 40 féle hulladékot képes szétválogatni, hasonló válogatóból 20-nál többet terveznek, valamint 200 ezer edényt helyeznek ki a háztartásokhoz, ahol eddig zsákban gyűjtötték a szelektív hulladékot.



Hernádi Ádám (Fidesz-KDNP) polgármester kiemelte, a létesítmény átadásával egy időben bezárják a város korábbi szelektívgyűjtő szigetét. Az új, európai színvonalú létesítmény nemcsak Esztergom, de a környező települések 60 ezer lakosát is kiszolgálja, és magyarországi lakcímkártyával bárki igénybe veheti.



A MOHU sajtóközleménye szerint a társaság következő 10 évben az 5 ezer főt meghaladó népességű magyarországi településeken mobil vagy fix hulladékudvart, a 10 ezer főnél nagyobb lélekszámú településeken és a 25 ezer főnél népesebb gyűjtőkörzetekben pedig fix hulladékudvart létesít. A tervek szerint 2025 végéig újabb 9 udvar jöhet létre, melyek közül idén 3-4 kivitelezése megkezdődhet.



Az esztergomi hulladékgyűjtő udvar kategóriájában az egyik legnagyobb. A MOHU a legtöbb esetben 2 ezer négyzetméter hasznos alapterületű új hulladékudvarokat tervez, de bizonyos helyszíneken 1 ezer és 4 ezer négyzetméter hasznos alapterületű udvarok is épülhetnek.



A MOHU által irányított hulladékudvar-építési program elősegíti az Európai Unió által kijelölt, Magyarországra is érvényes célkitűzés elérését, amely szerint a jelenlegi 30-ról 2035-ig 65 százalékra kell növelni a települési hulladék újra hasznosítását, a lerakás arányát pedig 50-ről 10 százalékra kell csökkenteni.