Freund Tamás: sorskérdés a hazai tudományos eredmények nemzeti érdekeknek megfelelő hasznosulása

Nemzeti sorskérdés a hazai szellemi-tudományos erőforrások és a tudományos eredmények nemzeti érdekeknek megfelelő hasznosulása - hangsúlyozta Freund Tamás, az MTA elnöke a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 197. közgyűlésén Budapesten.



"Hatékony és építő hozzáállással kell segítenünk a döntéshozókat a tudományosan megalapozott tények és alternatívák ismeretében cselekedni" - fogalmazott.



Hangsúlyozta: számukra a tudás legmagasabb rendű hasznosulását jelenti, ha azt a közjó szolgálatába, a közérdek védelmébe sikerül állítani.



Arról beszélt, hogy a nemzet legnagyobb kincse tagjainak tehetsége. Az Akadémia legfontosabb vállalásának nevezte a nemzeti tudományos tehetségvagyonnal való felelős és igényes gazdálkodást.



Freund Tamás kiemelte: az Akadémia a nemzet szemében máig megtestesíti a tudás tiszteletét, a magyar nyelv és a nemzet egységét és fejlődését, amelyet elismert politikus, tudós és művész nagyjaink hitelesítenek.



Hozzátette: a köztestület tagjaival szemben elvárás, hogy az Akadémia iránt megnyilvánuló társadalmi bizalom a tudományos közösség minden tagját és intézményét áthassa, felelősségvállalásra és büszkeségre ösztönözze.



"Kétszáz éves Akadémiánk adventjét éljük. A készületet az ünnepre, amely lehetőséget kínál az emlékezésre és az újjászületésre is" - fogalmazott.



Kivételes lehetőséget kaptunk, ami egyben felelősséget is jelent számunkra - mondta, hozzátéve, hogy már évek óta dolgoznak a bicentenárium ünnepi programsorozatán, és jó tempóban halad a székház felújítása is.



Kiemelte: az Akadémia jubileuma egyben a magyar tudomány és az egész ország, a magyar nemzet ünnepeként kerüljön be a történelemkönyvekbe. "Legyen 2025 a Magyar Tudomány Éve" - hangsúlyozta.



"Arra kell törekednünk, hogy minden magyar ember, település, intézmény, szervezet - határon innen és túl -, ha csak pár órára is, de velünk ünnepeljen" - fogalmazott Freund Tamás.



A köszöntő után Magyar nyelvtechnológiai eredmények a mesterséges intelligencia korában címmel Prószéky Gábor nyelvész, az MTA doktora tartott előadást a magyar ChatGPT-ről, a PULI-ról.



A délelőtti programot díjátadó zárta, amelyen a hagyományoknak megfelelően átadták a legrangosabb akadémiai elismeréseket. Ezt követően átadták a 2023. évi jótékonysági akcióban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola számára összegyűlt több mint 12,5 millió forint adományt.