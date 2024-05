Honvédelem

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: teljesen átalakul a Magyar Honvédség

A Magyar Honvédség teljes átalakítása zajlik: 21. századi, NATO-kompatibilis, világszínvonalú haderő épül haditechnikai értelemben, amelyben kultúra- és szemléletváltás is zajlik - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter csütörtökön a Nógrád vármegyei Balassagyarmaton.



A béke haderő egyenruhás munkavállalóit felváltják a hazaszeretettel, harci szellemmel, eltökéltséggel átitatott magyar fiatalok, akik mindennél komolyabban veszik ezt a szolgálatot - fogalmazott a miniszter a Honvédelmi Sportközpontban tartott Szemere Miklós négytusa lövész csapatverseny ünnepélyes eredményhirdetésén.



A fiatalokhoz úgy szólt: ha úgy döntenek, hogy ehhez a folyamathoz csatlakoznak, személyes életükben is jó döntést hoznak, minden nap azzal fekhetnek le, hogy egy szent ügyet szolgálnak.



"Szükségünk van önökre, szükségünk van a magyar fiatalokra, arra, hogy minél többen ismerjék fel, ha mi magunk nem teszünk a saját védelmünk érdekében, akkor senki más nem fog helyettünk. Ez nekünk a legfontosabb. Magyarország, a magyar kultúra, a magyar értékek fennmaradása - ezeréves történelmünk bizonyítja - csak nekünk fontos, de nekünk mindennél fontosabb" - fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.



Ismertette, az országban öt helyen jöttek létre honvédelmi sportközpontok, és már 149 iskolában zajlik a haderőfejlesztés egyik legsikeresebb programja, a Honvéd Kadét Program oktatása, így 9500 fiatal ismerkedik a katonai alapismeretekkel.



Mindaz a tudás, tapasztalat, amit a programban és a sportközpontokban szereznek, akkor is megtérül, ha nem a katonai pályát választják - mondta.



Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke az ünnepségen célként fogalmazta meg, hogy valamennyi vármegyében épüljön sportközpont, és elmondta, már nemcsak középiskolásoknak, de általános iskolásoknak is szerveznek katonai akadályversenyeket.