Falu

Ágh Péter: a kistelepülésekre erőforrásként kell tekinteni

Egyre inkább az látszik, hogy a következő évtizedekben lesznek a falvakban gyermekek, akik élettel töltik meg a tereket. 2024.05.11 21:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kistelepülésekre erőforrásként kell tekinteni - mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára csütörtökön a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található, megújult gömörszőlősi bekötőút 2,3 kilométeres szakaszának ünnepélyes átadásán.



Ágh Péter elmondta, a helyi szereplők és az állami szféra döntéshozóinak közös munkája miatt a falvak vonzók, és egyre inkább az látszik, hogy a következő évtizedekben lesznek ott gyermekek, akik élettel töltik meg a tereket.



Kiemelte, a kormány a jövőben is fejleszteni fogja a kistelepüléseket, és fontos, hogy ebből a munkából mindenki kivegye a részét. Ezt tette az ÉKM akkor, amikor a Magyar Közúton keresztül az útfelújítási program által beszállt Gömörszőlős fejlesztésébe - mondta Ágh Péter.



A gömörszőlősi bekötőút több mint 288 millió forintból újult meg 2,3 kilométer hosszan. A beruházás sikere minden ott élő ember számára megtapasztalható és magasabb színvonalú életminőséget jelent - mondta.



Ágh Péter rámutatott, a gömörszőlősi beruházást is magába foglaló útfelújítási program Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében több mint húsz kilométernyi utat érintett, több mint bruttó hárommilliárd forint értékben.



Mint mondta, a vármegye és a térség sikere az, hogy a háború és a szankciós politika okozta nehéz gazdasági helyzetben a fejlesztés megvalósulhatott.



Ágh Péter hangsúlyozta, a fejlesztések folytatásához leginkább békére van szükség, ugyanis az "tudja megteremteni a gazdasági alapot mindahhoz, hogy az ország fejlődni tudjon".



Hozzátette, ezért is nagyon fontos a június 9-i választás, és azt gondolja, "a tét az óriási, de mindenkinek a béke és a fejlődés mellett kell elköteleződnie", és olyan polgármestereket kell választani, akik a fejlődés érdekében akarnak tevékenykedni.



Riz Gábor fideszes országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy Gömörszőlősön a tárgyi, az épített és az élő kultúra is jelen van, és a településen "olyan csend és béke van az emberek lelkében", mely "szeretettel ötvözve" jövőképet is ad.



Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei igazgatója ismertette, a csütörtökön átadott útszakaszon megújult az útpadka, az ívekben beton rázóburkolatot alakítottak ki, emellett az elégtelen teherbírású részeken pályaszerkezetcsere is történt.



A felújításban a kivitelező négy méter szélességben két réteg és több mint kétezer tonna aszfaltot fektetett le és épített be - fűzte hozzá.



É. Kovács Judit független polgármester beszédében elmondta, a csaknem nyolcvan lelket számláló Gömörszőlős vonzó hely a fiatalok számára, és a településen újra vannak kisgyermekes családok. Hozzátette, az útfejlesztés



az utóbbi évtized talán "legjobban vágyott, legnagyobb értékű" beruházása.