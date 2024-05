Közlekedés

Két új, korszerű jegy- és bérletautomatát tesztel a BKK

A menetdíjbevételek csaknem 50 százalékát könyvelik el a jegy- és bérletautomatáknál a korábbi mintegy 70 százalék helyett. 2024.05.10 06:15 MTI

Két új, nagy kijelzős jegy- és bérletautomatát tesztelnek a Deák Ferenc téri metróállomásnál és az Oktogonnál - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).



Közleményük szerint a két korszerű automata működtetésével a társaság tapasztalatokat gyűjt, amelyeket hasznosítva indíthat közbeszerzési eljárást a teljes automatahálózat korszerűsítésére és üzemeltetésére.



Az új készülékeken kívül a BKK korábban felújított három jegy- és bérletautomatát, hogy tesztelje azok működését, valamint az ügyfelek reakcióit - emlékezettek.



Mint írták, az automataflotta részleges frissítése többek között azt a célt szolgálja, hogy a BKK információkat szerezzen a már csaknem tízéves géppark megújításának legoptimálisabb lehetőségeiről.



A BKK kitért arra is, miközben a BudapestGO alkalmazás és a digitális termékek népszerűsége folyamatosan és dinamikusan növekszik, a menetdíjbevételek csaknem 50 százalékát könyvelik el a jegy- és bérletautomatáknál a korábbi mintegy 70 százalék helyett.



A digitalizáció terjedése mellett szintén jellemző az értékesítésre, hogy az elmúlt években folyamatosan nőtt a bankkártyás fizetések aránya: az automatás vásárlásoknál a bankkártyás tranzakció aránya 70 százalék fölé emelkedett (a négy évvel ezelőtti alig 50 százalékról), és összértéke 2023-ban meghaladta már a 80 százalékot is - olvasható a közleményben.



Azt írták, mindez arra ösztönzi a BKK-t, hogy automatahálózatát is folyamatosan fejlessze, készpénzmentesítse, továbbá újabb digitális értékesítési módokat teszteljen.