Média-hatóság

Újabb rádiós pályázatokat bírált el a médiatanács

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa május 7-i ülésén újabb rádiós frekvenciapályázatok esetében hirdetett nyerteseket: tovább sugározhat az eddig használt frekvencián a Kalocsai Rádió Bt. - közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága.



A közlemény szerint a médiatanács január 12-én pályázatot hirdetett a Kalocsa 100,0 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára, mivel a jelenlegi szolgáltató médiaszolgáltatási jogosultsága 12 év után, július 5-én végleg lejár.



Hozzátették, hogy május 7-i ülésén a médiatanács az egyedüli ajánlattevő jelenlegi médiaszolgáltatót, a Kalocsai Rádió Bt.-t hirdette nyertesnek, amely a döntés értelmében tovább sugározhat a frekvencián július 6-a után is.



Úgy folytatták, hogy panasz érkezett egy sportműsorszámra: az M4 Sporton március 3-án sugárzott OTP Bank Liga Ferencvárosi TC-Kecskeméti TE-mérkőzésen egy televíziónéző szerint a műsorvezető negatív megjegyzést tett a kezdőrúgást elvégző hölgy korára és a mezén szereplő feliratra.



A mérkőzésen a kezdőrúgás lehetőségét egy hölgy születésnapi ajándékként kapta, ezért a mezén a neve és a születési dátumát kifejező szám is szerepelt - tették hozzá, azzal együtt, hogy a hatósági ellenőrzés szerint a kommentátori vélemény nem volt pejoratív, sőt az összes releváns körülményt figyelembe véve inkább pozitív töltetű megnyilvánulásnak volt tekinthető, mint bántó megjegyzésnek.



A testület megállapította, hogy a kifogásolt műsorrész kapcsán nem merült fel az emberi méltóság tiszteletben tartását előíró törvényi rendelkezések, valamint a korhatárbesorolásra vonatkozó szabályok megsértése, ezért nem indított eljárást.



Közölték azt is, hogy a korhatárbesorolásra vonatkozó rendelkezések érvényesülése szempontjából kifogásolta egy néző a TV2-n március 31-én 18 óra 55 perctől sugárzott Next Top Model Hungary (1. évad 3. rész) és a április 1-jén 19 óra 30 perckor sugárzott Házasság első látásra (1. évad 11. rész) című műsorszámokat.



A bejelentő szerint a médiatartalmakban előforduló alpári beszéd, szexuális, illetve pornográf tartalom káros hatással lehetett a kiskorú nézők érzelmi, értelmi, erkölcsi és szexuális fejlődésére.



A TV2 mindkét műsorszámot III. korhatári kategóriába sorolta, és a 12 éven aluliaknak nem ajánlott kategóriának megfelelő időpontban sugározta - írták.



A médiatanács elvégezte a műsorszámok vizsgálatát a gyermekek védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések érvényesülésének szempontjából, jogsértést nem tárt fel, így nem indított eljárást a médiaszolgáltató ellen.



A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is, a legfrissebbek a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak - áll a közleményben.