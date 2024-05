Illegális bevándorlás

Szlovén belügyminisztérium: Róma nem tájékoztatta Ljubljanát a határellenőrzés meghosszabbításáról

Szlovénia nem kapott semmilyen hivatalos értesítést a római belügyminisztériumtól a közös határ olasz ellenőrzésének meghosszabbításáról, amely már tavaly október óta érvényben van, és amelyet Olaszország a megváltozott európai és közel-keleti helyzetre, továbbá a megnövekedett terrorveszélyre hivatkozva vezetett be - közölte hétfőn a szlovén belügyminisztérium.



A közleményben arra reagáltak, hogy Antonio Tajani olasz külügyminiszter szombaton a Dél-Tiroli Néppárt (SVP) kongresszusán azt mondta: Olaszország kérte Szlovéniától, hogy kettejük viszonylatában függesszék fel a schengeni megállapodást, mert fennáll a veszélye annak, hogy a Közel-Keletről érkező menekültek között terroristák is vannak.



A Szlovén Demokrata Párt (SDS) európai parlamenti képviselői csoportja az EP belügyi bizottságának sürgős összehívását kérte, mondván, hogy Olaszország nem bízik Szlovénia intézkedéseiben és az illegális migráció megakadályozása terén tett erőfeszítéseiben.



Matjaz Nemec szlovén szociáldemokrata EP-képviselő szintén kritikusan reagált Róma kérésére, mondván, hogy az "egyértelműen politikai indíttatású, és elsősorban az olasz nyilvánosságnak szól az európai választások előtt". Olaszország már most is végez a schengeni övezeten belüli határellenőrzést, de a közelmúltbeli nyilatkozatokból nem világos, hogy a schengeni egyezmény felfüggesztése mit jelent a gyakorlatban Róma szerint - figyelmeztetett Nemec sajtóközleményében.



Olaszország tavaly októberben vezetett be ellenőrzéseket Szlovéniával közös határán. Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter akkor ezt azzal magyarázta, hogy Olaszország keleti határa belépési pontja a balkáni útvonalon érkező migránsoknak, akik között az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezethez köthető terroristák is lehetnek, és az olasz hatóságok nem akarják alábecsülni ezt a veszélyt.



Ezt követően Szlovénia is ideiglenes ellenőrzést vezetett be a Horvátországgal és a Magyarországgal közös határain, amelyek szintén belső schengeni övezeti határok. A ljubljanai belügyminisztérium hétfőn közölte: az ország ideiglenes intézkedésére a megnövekedett terrorveszély miatt volt szükség, és az ellenőrzés június 22-ig lesz érvényben. Hozzátették továbbá, hogy intenzíven vizsgálják a határellenőrzés meghosszabbításának vagy éppen megszüntetésének lehetőségét.



Bostjan Poklukar belügyminiszter április végén a sajtónak úgy nyilatkozott: hamarosan bejelentést tesznek arról, hogy Szlovénia meghosszabbítja-e a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Megjegyezte ugyanakkor, hogy tavaly október óta tovább romlott a közel-keleti helyzet.