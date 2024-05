Beruházás

Lázár János: a dél-alföldi régió fejlesztése kiemelt feladat

A BYD beruházása az egész térség számára fejlődési lehetőség, különösen azoknak a településeknek, amelyek felkészültek az autóipari beszállítók fogadására. 2024.05.08 16:16 MTI

A kormány számára a dél-alföldi régió fejlesztése kiemelt feladat - jelentette ki az építési és közlekedési miniszter Makón.



Lázár János a makói ipari parknál tartott sajtótájékoztatón azt mondta, a kormány azt szeretné, ha Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc után Szeged térségében is létrejönne egy ipari centrum, és Szeged végre a gyorsan fejlődő és erősen gyarapodó városok sorába lépne.



Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) Csongrád vármegyében két kiemelt projekttel foglalkozik: a makói ipari park ivóvíz- és szennyvíz-hálózatának bővítésével és a BYD szegedi beruházásához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekkel - közölte a politikus.



A szegedi autóipari beruházáshoz szükséges több százmilliárd forintos infrastruktúra-fejlesztést teljes egészében az ÉKM valósítja meg. Ez magában foglalja az új autógyár összekötését az M5-ös autópályával, egy új terminál és a vasúti kapcsolat kialakítását a Szeged-Budapest vonallal, és a szükséges ivóvíz- és szennyvízkapacitás kialakítását - tudatta a miniszter. Hozzátette: a kormány garantálni fogja, hogy az üzem működéséhez rendelkezésre álljon a megfelelő mennyiségű gáz és villamos energia is.



A BYD beruházása az egész térség számára fejlődési lehetőség, különösen azoknak a településeknek, amelyek felkészültek az autóipari beszállítók fogadására - hangsúlyozta Lázár János, hozzátéve, hogy Makó is ezek közé tartozik. Erre garancia az M43-as autópálya és az is, hogy a kormány tervezi a várost Szegeddel összekapcsoló vasútvonal felújítását, és megfontolja egy új elővárosi vasút, tram-train kiépítését is - közölte a miniszter.



A makói ipari park 119 hektáros területén jelenleg mintegy ötven vállalat működik. Szükség van a park legalább százhektáros bővítésére, amit a kormány kész támogatni - mondta a térség országgyűlési képviselői posztját is betöltő politikus.



A Benepack Hungary Kft. ipari parkban megvalósuló fejlesztéséhez kapcsolódva indult el a napokban a ivóvíz- és szennyvízhálózat fejlesztése mintegy 3 milliárd forintból. Emellett bővítik a területet ellátó földgáz- és villamosenergia-kapacitást is - tudatta a Lázár János.



A kínai COFCO Packaging leánycége 27,5 milliárd forintos beruházással élelmiszeripari csomagolóanyagot gyártó üzemet épít Makón. A tervek szerint a műszaki átadás októberben, a próbaüzem még idén elindul, jövőre már teljes kapacitással működik majd a gyár - közölte a miniszter.

Magyarországon ma Kína a legnagyobb befektető. A megyében zajló kínai ipari beruházások mellett a politikus kiemelte a Budapest-Belgrád vasútvonal jó ütemben haladó építését. Ez Kína számára "pilot projekt" Európában, mert először jelenik meg az Európai Unió vasúthálózatán kínai biztosító- és irányítástechnológia - mondta.



Lázár János kitért arra is, Makó az elmúlt években "kiváló szövetségese volt a magyar kormánynak". "Közösen képesek voltunk ezt a korábban lemaradó és leszakadó régiót felzárkóztatni" - mondta. Az eredmények között említette a turizmus intenzív bővítését, a makói gyógyfürdő új szárnyának átadását, valamint az ipari park fejlesztését.



A június 9-i önkormányzati választásokról szólva úgy fogalmazott, a kérdés, hogy Makón a "marakodás vagy a gyarapodás" lesz a jellemző. Az ellenzéki pártok Makón marakodnak, miközben a városnak gyarapodásra van szüksége - mondta.



Lázár János leszögezte, a jelenlegi polgármester, Farkas Éva Erzsébet (Fidesz-KDNP) és csapata garancia Makó fejlődésére.



Farkas Éva Erzsébet elmondta, a Benepack Hungary Kft. alumíniumdobozokat gyárt majd új üzemében. A beruházó választása a többi közt azért esett Makóra, mert innen kívánja kiszolgálni a környező országokban - elsősorban Romániában és Szerbiában működő - sör- és üdítőital-gyártó partnereit.



Az önkormányzat tavaly májusban döntött arról, hogy 10,1 hektáros területet biztosít az ipari parkban a gyár kialakítására. A 25 ezer négyzetméteres alapterületű gyártócsarnok és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények építése februárban kezdődött el. A beruházás első üteme 150 új munkahelyet teremt, és a cég 2026-ig további fejlesztéseket szeretne megvalósítani.