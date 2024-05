Illegális bevándorlás

Bakondi György: fontos tudatában lenni annak, hogy kik lépnek be az Európai Unió területére

2024.05.06 18:12 MTI

Fontos biztonsági kérdés tudatában lenni annak, hogy kik lépnek be az Európai Unió területére - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat délutáni műsorában.



Bakondi György szerint jó lenne, ha a politikai vezetők akár a háború, de a migráció kérdésében is meghallanák az emberek szavát. Azt, hogy mit gondolnak a saját biztonságukról, hazájukról és az idegenek befogadásáról, és nem valamifajta homályos, nehezen áttekinthető ideológiai megfontolás alapján fogadnának be ismeretlen személyazonosságú, bűnözők által odaszállított, gyakran erőszakos, a jogszabályokat semmibe vevő embereket, hanem az európai emberek biztonsági érdekéből indulnának ki.



A belbiztonsági főtanácsadó az adásban arról is beszélt: a most elfogadott a migrációs paktumban a kvóták szerinti elosztás szavak nem szerepelnek, most helyette a kötelező szolidaritás kifejezést használják.



Rámutatott: senki nem kényszerítette Franciaországra - a saját politikusait kivéve - azt, hogy befogadjanak illegális migránsokat tömegesen, mindenfajta kontroll nélkül, sőt kedvezményekkel "magukhoz édesgessék" az érkezőket.



Azok az országok, ahová túl sokan érkeztek az elmúlt tíz évben, Bakondi György szerint már nagy számban szabadulnának a migránsoktól, főleg azoktól, akik a nyelvet nem tanulták meg és a szociális ellátórendszeren élősködnek.



Azonban, mint mondta, nem az a megoldás, hogy odatelepítik őket, ahol eddig nem volt probléma, hanem egy a magyarok tapasztalataira is építő közös megoldásra lenne szükség. A határok szigorú őrizetére és a menekültkérelem Európai Unión kívüli benyújtásának lehetőségére, de pont ez a kérdés nincs az európai migrációs paktumban - jelezte.