Megemlékezés

Vasárnap tartják az Élet menetét

Vasárnap tartják az Élet menetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet 15 órakor indul a Dohány utcai zsinagóga elől a Keleti pályaudvarhoz - közölték a szervezők az eseményt beharangozó csütörtöki sajtótájékoztatón, Budapesten.



Gordon Gábor, az Élet Menete Alapítvány kuratóriumának elnöke ismertette: a program a Dohány utcai zsinagóga előtt a holokauszt 80. évfordulója alkalmából elhelyezett emléktábla avatásával kezdődik.



A Keleti pályaudvarra tartó menet élén közel száz holokauszttúlélő halad majd elektromos autókkal - mondta.



Jelezte, az idén 20. alkalommal megrendezett Élet menetén megemlékeznek majd a tavaly október 7-i izraeli terrortámadás áldozatiról is.



Megjegyezte: a kettős évforduló alkalmából emlékplakett is készült.



A Keleti pályaudvarról még aznap este az alapítvány szervezésében 500 fiatal utazik vonattal Lengyelországba a nemzetközi Élet menetére, és a magyarországi programon résztvevő holokauszt-túlélők közül 21 a fiatalokkal tart - mondta Gordon Gábor.



Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára arról beszélt: a kormány tisztában van az akkori kormányzat bűnével és a jelenkori felelősségével. Ezért is támogatja különösen a Holokauszt 80 emlékév programjait.



Hangsúlyozta: az Élet menete azt üzeni, hogy az emlékezés fontos, és a holokauszt borzalmaira emlékezve összefacsarodik az ember szíve, mégis ünnepelni és élni kell az életet.



Michel Gourary, a Nemzetközi Élet Menete Szervezet igazgatója arról beszélt: a nemzetközi Élet menetén, az Auschwitz és Birkenau közötti úton 36 év alatt több mint 300 ezer emlékező sétált végig.



Azt is mondta: a nemzetközi szervezet legfőbb célja a fiatalok, elsősorban a nem zsidó fiatalok oktatása és nevelése.



Közölte azt is, az idei nemzetközi meneten 3200 diák vesz részt szerte a világból.



Michel Gourary kiemelte: a magyar alapítvány a legaktívabb társzervezetük, és megköszönte a munkájukat, valamint köszönetet mondott a magyar kormánynak is a támogatásért.



Kardos Péter főrabbi kiemelte: az Élet menete teljesíti a Tórában szereplő isteni parancsolatot: Ne felejts! Isten előírja az emlékezést, és aki nem teljesíti ezt, az újra és újra átéli a történelem borzalmait.

Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (MAZSÖK) elnöke elmondta: a közalapítvány a kormány által a Holokauszt 80 emlékév programjaira megítélt egymilliárd forintból támogatja a három Magyarországon bejegyzett zsidó egyház és tovább 27 civil szervezet programjait az ország minden pontján.



Mosóczi László, a MÁV-Start vezérigazgatója felidézte: a MÁV történetének van néhány sötét fejezete, és ezek közül is a legsötétebb, amikor 1944 tavaszán és nyarán közel 150 szerelvény mintegy félmillió honfitársunkat szállította haláltáborokba. Ez a magyar vasút legnagyobb fájdalma.



Hozzátette: a fájdalmat nem csökkenti, de a képet árnyalja, hogy a MÁV a háborús években elveszítette szuverenitását. Megjegyezte: ebben az időszakban is voltak becsületes vasutasok, akik igyekeztek szabotálni a transzporoktat. Még ha nem is jártak sikerrel, mégis példaképekké váltak - mondta.



A vasárnapi programon a tervek szerint beszédet mond mások mellett Baruch Adler, a Nemzetközi Élet Menete Szervezet ügyvezető igazgatója, Ifat Ovadia Luski, a Zsidó Nemzeti Alap elnöke és Jákov Hadasz-Handelszman, Izrael budapesti nagykövete.